26-10-2022 11:07

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Le modalità della sconfitta con il Benfica e l’eliminazione della Champions League hanno fatto esplodere la protesta dei tifosi della Juventus, che sui social network sono tornati a chiedere non solo l’esonero di Massimiliano Allegri, ma anche una netta svolta da parte della dirigenza bianconera.

Crisi Juventus, Allegri e senatori nel mirino dei tifosi

I tifosi della Juve sperano che dopo il fallimento in Europa, Andrea Agnelli abbia il coraggio di dare uno scossone alla squadra, chiedendo all’allenatore – Allegri al momento resta al suo posto – di mettere da parte i giocatori più anziani e non più capaci di trascinare la Juventus fuori da questo momento buio e di puntare sui giovani talenti che negli ultimi anni si sono affacciati in prima squadra.

Crisi Juventus: Iling-Junior, Miretti e Soulé le note positive

L’unica nota positiva della gara di ieri è arrivata da Samuel Iling-Junior – l’esterno d’attacco autore dell’assist per il 4-2 di Arek Milik -, Fabio Miretti e Matias Soulé, entrati nel finale di partita, quando il risultato sembrava ormai compromesso.

Proprio il loro impegno e la loro qualità ha permesso alla Juventus di segnare due reti e addirittura sfiorare un pareggio che, considerato il dominio del Benfica nei primi 70 minuti, sarebbe stato oro per i bianconeri. Secondo i tifosi della Juventus, questa stagione che già a fine ottobre vede la Juventus in corsa ancora soltanto per la Coppa Italia, dovrebbe essere sfruttata a questo punto per coltivare il talento e la personalità di Iling-Junior, Miretti e Soulé.

Crisi Juventus, i tifosi sperano in Iling-Junior, Miretti e Soulé

“Grazie per averci provato, ed esserci quasi riusciti, ragazzi!”, scrive su Twitter LaBianconera postando la foto dei tre talenti della Juve. “La Juventus a chi ha voglia di sputare sangue per la maglia. Ripartiamo da loro, si spera senza Allegri, ma da loro”, aggiunge Chiara.

Enigma allarga l’elenco dei giocatori da salvare: “Miretti, Fagioli, Illing e Soulè nella Juve del futuro e del presente. Insieme a Chiesa, Pogba, Bremer, Vlahovic e chi ha capito il valore della maglia. Gli altri via a gennaio”. “Spero ci sia vero spazio per questi ragazzi per il resto della stagione – scrive Francesco -. In un anno ormai già da buttare è importante mettere minuti e partite nelle gambe di questi giovani”.

Per Roberto la prestazione positiva dei tre giovani contro il Benfica rappresenta “un’attenuante” per l’allenatore: “Questa è la prova secondo me che il problema non è Allegri, ma alcuni giocatori senatori che mancano di umiltà, prima di tutti Bonucci: via a gennaio!”. Nicola, però, non ci sta: “Una cosa buona aveva fatto Allegri, lanciare Miretti. Al primo errore l’ha fatto sparire. Deve andare via”.