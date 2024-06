Croazia-Italia, Zaccagni gol: la reazione di Chiara Nasti sui social scatena il delirio

Grazie al gol al 97' dell'ala della Lazio l'Italia vola agli ottavi. La gioia social della moglie Chiara Nasti e la dedica del piccolo Thiago al papà

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quando si dice all’ultimo respiro. Il gol al minuto 97 di Mattia Zaccagni ha fatto esplodere di gioia un intero Paese: Croazia beffata a pochi istanti dal triplice fischio e Italia agli ottavi di Euro2024. Chiara Nasti, moglie del calciatore della Lazio, ha voluto condividere con i suoi 2 milioni di follower la gioia per la rete dell’1-1 realizzato del compagno.

Italia, Zaccagni eroe azzurro. L’esultanza di Chiara Nasti

A pochi giorni dal primo anniversario di matrimonio che la coppia è stata costretta a festeggiare a distanza, Zaccagni ha deciso di ‘esagerare’ regalando un gol speciale non solo alla moglie, in attesa della seconda figlia che dovrebbe chiamarsi Dea, ma a tutta l’Italia. Chiara, influencer da 2 milioni di follower su Instagram, ha voluto celebrare la perla alla Del Piero del compagno, condividendo sui social le immaginando della sua prodezza. “Yeee amore mio” ha scritto tra bandierine tricolori: il suo Mattia ha consentito agli azzurri di trasformare l’incubo in sogno. E agli ottavi per l’Italia sarà sfida con la Svizzera.

La dedica del piccolo Thiago al papà e la reazione di Zaccagni

Questa mattina Chiara Nasti ha pubblicato un video in cui mostra al piccolo Thiago – con tanto di casacca della Nazionale addosso – il gol del papà. “Grazie papà per rendermi così fiero di te, sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando BA BA BA – ha scritto la moglie dell’esterno della Lazio per conto del figlio -. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà”. E la reazione di Zaccagni dalla Germania non ha tardato ad arrivare. “Amori miei” ha commentato l’eroe del match contro la Croazia.

I ringraziamenti dei tifosi e qualche critica a Spalletti

L’ultimo post di Chiara Nasti ha già fatto il pieno di like. Oltre ai tanti complimenti rivolti alla famiglia, diversi tifosi hanno ringraziato Zaccagni per aver permesso all’Italia di andare avanti a Euro2024, non risparmiando critiche al ct Luciano Spalletti. “Grazieeeee” ha scritto Sarah. “Ci hai salvato” ha aggiunto ‘lafede’. “Porta la coppa a Dea” esorta Sonia. “Il migliore! Come fa a metterti alla fine” commenta Elena riferendosi a Spalletti. E, ancora, Silvia: “Ma come fa a tenerti di panchina”.