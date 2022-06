16-06-2022 13:05

Un colpo è già stato ufficializzato, l’arrivo di Nemanja Matic darà al centrocampo della Roma un’iniezione di solidità e di esperienza non indifferente, visto il “peso” in campo del mediano serbo prelevato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col Manchester United. Un altro, invece, sembra definitivamente sfumato: come lasciato intendere da Francesco Totti nel corso di un amaro sfogo, Paulo Dybala non giocherà in giallorosso. Ma ci sono altre trattative in ballo per la Roma. Una nuova di zecca.

Roma, un centrocampista e il terzino nel mirino di Tiago Pinto

Se infatti va sciolto, in sede di programmazione del mercato, il nodo relativo al rinnovo di contratto e alla possibile cessione di Nicolò Zaniolo, sono due i fronti aperti al momento dal ds Tiago Pinto. Uno riguarda il terzino, con Celik del Lille da tempo nel mirino e con discussioni in corso col club francese per quel che concerne il prezzo del cartellino e le modalità di pagamento. L’altro invece conduce a centrocampo, dove è noto l’interesse della Roma per Frattesi. Dalla Francia, però, rimbalza un’indiscrezione clamorosa.

Roma: occhi puntati su Aouar, talento in uscita dal Lione

L’alternativa al mediano del Sassuolo e della nazionale italiana, cresciuto proprio alla Roma che godrebbe di un significativo sconto per il suo riacquisto, è rappresentata da Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione. Scrive il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito: “Il centrocampista classe 1998 è stato in passato nel mirino di altre società italiane, ma adesso è la squadra di Mourinho ad averci messo gli occhi addosso per la trequarti”.

In particolare, “il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha chiesto informazioni al Lione per Aouar, talentuoso calciatore offensivo in forza al Lione. In questa stagione in Ligue 1, Aouar ha totalizzato 36 presenze in campionato e 6 gol, a dimostrazione che ha nelle corde anche qualche gol. Aouar sarebbe un’alternativa a Davide Frattesi, per cui comunque proseguono i contatti con il suo agente per capire come impostare la trattativa, vista la richiesta alta del Sassuolo (30 milioni)”.

Aouar al posto di Frattesi? Tifosi della Roma sconcertati

Fino all’estate scorsa il nome di Aouar era accostato con insistenza alle big italiane, poi di lui si sono un po’ perse le tracce. Il fatto che giochi nello stesso ruolo di Frattesi, però, sconcerta i tifosi giallorossi. “Bollito come pochi”, sentenzia Fabry. “23 anni bollito. Ok”, ironizza Dario. “Sarebbe tanta roba”, scrive un altro fan. “La cosa strana è che Aouar è l’alternativa a Frattesi e non il contrario”, scrive pungente Simone. Mentre Mayoraltitolare non si fa troppe illusioni: “Tanto non arriva ma almeno ci danno il contentino”.

Calciomercato in diretta: affari fatti, trattative e indiscrezioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE