Di Lorenzo racconta l’atmosfera in casa Italia prima dell’Austria

Come tutti i compagni della Nazionale azzurra, Giovanni Di Lorenzo è conscio dell’importanza della sfida contro l’Austria, un ostacolo che, per essere superato con successo, obbligherà tutta la compagine tricolore a scendere in campo con grinta e determinazione, lasciando da parte dubbi e superficialità.

“Alaba è il giocatore per loro più importante. Sono fisici, giocano sopra ritmo, ma ci stiamo preparando bene. Mancano ancora due giorni e arriveremo preparati” ha raccontto il difensore del Napoli in conferenza stampa.

“Siamo l’Italia, scendiamo in campo per portare a casa la vittoria. Non c’è ansia, c’è solo concentrazione e voglia di giocare questa gara da dentro o fuori. È una partita di calcio, adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione, c’è la concentrazione per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. C’è un’atmosfera bellissima”.

Di Lorenzo, dunque, non fa il passo più lungo della gamba ed evita di guardare avanti, ovvero ai possibili scontri con Belgio ai quarti e Francia in semifinale.

“Ci sono tante Nazionali forti che stanno facendo bene. È un torneo complicato. Stiamo facendo un percorso bello, importante, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Iniziano le gare da dentro o fuori: Francia e Belgio lotteranno fino alla fine, speriamo di esserci anche noi”.

Il focus quindi, per il giocatore del Napoli, resta solo e soltanto sulle possibilità della propria Nazionale, un approccio questo assolutamente fondamentale per evitare di sottovalutare gli avversari e prendere sottogamba anche i match sulla carta più semplici.

“Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Veniamo da trenta partite senza sconfitte, non aver incontrato big non mi trova d’accordo. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno” ha osservato puntuale Di Lorenzo, pronto a dare il massimo per tenere vivo il sogno europeo degli azzurri.

OMNISPORT | 24-06-2021 15:11