Diletta Leotta: "Ho scommesso su Inter-Bayern con mio marito Loris Karius". Il look giacca e cravatta stupisce

Si punta in casa dei coniugi Karius sulla sfida di ritorno dei quarti di Champions League: e il premio è allettante. La clamorosa novità nell'outfit e la previsione sullo Scudetto.

S’è presentata a San Siro per Inter-Cagliari con un inedito look da inviata “seria”, con completo impeccabile: giacca e cravatta a coprire le forme generose, solitamente esibite con disinvoltura. Chissà che Diletta Leotta, con questa “strana” presa di posizione, non abbia inteso dare una risposta a chi, come Eleonora Abbagnato, l’ha implicitamente accusata di mancanza di professionalità. L’ex étoile dell’Opera di Parigi aveva accusato – senza nominarla – Diletta di aver provocato il compagno Federico Balzaretti, quando i due lavoravano fianco a fianco per DAZN: stavolta Diletta ha sfoggiato un look impeccabile e, soprattutto, contenuto.

Diletta: la scommessa sull’Inter con Karius

In pieno scandalo scommesse, che riguarda ormai un numero sempre maggiore di giocatori di Serie A, fa un po’ specie che una conduttrice sportiva parli senza remore dell’argomento. Ma in fondo, che male c’è? “Mio marito Loris tifa Bayern Monaco, ma se l’Inter dovesse passare, come spero, allora mi pagherà la cena“, rivela il volto di DAZN in un’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. Una cena in palio, dunque, tra i coniugi Karius. Col portiere tedesco a sventolare la bandiera della Germania e la Leotta nelle vesti di tifosa dell’Inter in vista del ritorno della doppia sfida valevole per i quarti di finale di Champions League.

Il Mondiale per Club con la Leotta vedette

Il grande appuntamento di fine stagione per Diletta Leotta, però, si chiama Mondiale per Club, il nuovo carrozzone acchiappasoldi della FIFA (che per la verità di soldini ne ha rimediati pochi, per ora) che sarà trasmesso totalmente su DAZN in co-esclusiva con Mediaset. “Intanto una premessa: sono felice che sia passato anche da casa nostra, tra Torino e Milano”, l’ammissione. “Lo sento un po’ mio. Ricordo i sorteggi a Miami e la tappa a New York, a Times Square, di fronte a migliaia di persone. Sento l’orgoglio di portare un po’ di italianità in America. Sarà emozionante. E poi il trofeo è favoloso, inclusivo: ci sono scritte in 13 lingue. Un manifesto di eleganza”.

Diletta Leotta, pronostico su Scudetto e Mondiale

Qualche tempo fa la conduttrice sportiva catanese aveva confessato di tifare, oltre che per la squadra della sua città, anche per il Napoli. Sulla lotta Scudetto con l’Inter, però, si mantiene neutrale: “Come andrà a finire? Non so, ma mi auguro che si decida all’ultimo secondo dell’ultima giornata mentre sono in campo, per raccontare cosa sta succedendo. Sarebbe una grande emozione”. Nessun dubbio, invece, sulla finale dei sogni del Mondiale per Club negli Stati Uniti: un match tutto italiano. “Beh, Inter-Juventus”, la rivelazione di Diletta. “Il derby d’Italia in America“.