Dinamo Kiev-Lazio, moviola: caos dopo un’ora, espulsi, ammoniti e proteste

La prova dell’arbitro Tasos Sidiropoulos in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto greco è stato inattivo nel I tempo e scatenato nel II

Tasos Sidiropoulos, la scelta dell’Uefa per Dinamo Kiev-Lazio, in questa stagione ha disputato quattro partite partite, tra tutte le competizioni, estraendo 24 cartellini gialli e 3 rossi. Una media molto alta, soprattutto per i gialli, che è pari a 6 a partita ma come se l’è cavata ieri il fischietto greco?

I precedenti di Sidiropoulos con Dinamo Kiev e Lazio

Non c’erano precedenti dell’arbitro ellenico con i biancocelesti e gli ucraini.

L’arbitro ha espulso due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kostaras e Dimitriadis con Fotias IV uomo, Evangelou al Var e il belga Van Driessche all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulsi altri due. Ammoniti: 63′ Dubinchak (D), 88′ Romagnoli (L), 90’+3′ Mykhavko (D). Espulsi: 71′ Braharu (D), 82′ Noslin (L)

Dinamo Kiev-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Succede tutto nella ripresa. Al 63′ ammonito Dubinchak per un fallo ai danni di Isaksen. Al 72′ Braharu viene espulso dopo un check del VAR per un brutto pestone su Zaccagni. All’82’ rosso anche per Noslin per una gomitata sul difensore che lo marcava in area. Primo giallo all’87’ ed è per Romagnoli, colpevole di un intervento in ritardo su un avversario. Infine al 92′ Mykhavko viene ammonito per un fallo su Isaksen. Dinamo Kiev-Lazio finisce 0-3.