Il West Ham annuncia l’arrivo di Kudus dall’Ajax. La formazione inglese mette sotto contratto il centrocampista ghanese fino al 2028, il costo del cartellino dovrebbe superare i 20 milioni di euro per il classe 2000.

We are delighted to welcome Mohammed Kudus to the Club! ⚒️

— West Ham United (@WestHam) August 27, 2023