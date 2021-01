Posticipo della domenica sera di Serie A, la Juventus di Pirlo ospita il Sassuolo di De Zerbi in una sfida fondamentale per la classifica: i bianconeri vogliono continuare la loro corsa verso la vetta, approfittando anche del pareggio dell'Inter, Caputo e compagni vogliono continuare a sorprendere in questa stagione.19:41