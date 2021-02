Grande attesa a San Siro per un match molto importante per il futuro delle due squadre; L'Inter torna a San Siro dopo il pari di Torino contro la Juventus che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia ma in Serie A viene da sette successi casalinghi consecutivi e va all'assalto del primo posto dopo il passo falso del Milan; a Milano arriva però una Lazio imbattuta nel 2021, lanciatissima dalle sei vittorie consecutive e pronta a dare l'assalto al terzo posto della Roma.19:43