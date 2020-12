LIVE INTER - NAPOLI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori11:11

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Inter e Napoli, big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A.11:11

Sfida di grande fascino e importanza a San Siro tra due squadre in salute, come dimostrano le quattro vittorie raccolte negli ultimi cinque turni, e soprattutto desiderose di proseguire la caccia al Milan capolista distante solo tre lunghezze dall'Inter e quattro dal Napoli.20:36

Storia recente tra campionato e Coppa Italia in perfetto equilibrio con due vittorie per parte e un pareggio. Il precedente della scorsa stagione vide trionfare i nerazzurri grazie alle reti di D'Ambrosio e Lautaro.20:01

Formazioni ufficiali e Inter in campo col 3-5-2: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Hakimi, D'Ambrosio, Sensi, Perisic, Eriksen.20:26

Il Napoli si schiera con un 4-2-3-1: Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Bakayoko, Demme - Lozano, Zielinski, Insigne - Mertens. A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Malcuit, Ruiz, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna.19:59

Complice l'indisponibilità di Sanchez si ricompone la coppia d'attacco Lukaku-Lautaro con Gagliardini nuovamente titolare in mediana al fianco di Brozovic e Barella; sulle fasce spazio per Darmian, preferito ad Hakimi, e Young mentre nessuna sorpresa in difesa con De Vrij a guidare il reparto insieme a Skriniar e Bastoni.20:27

Quattro cambi rispetto al match vinto contro la Sampdoria per Gattuso che conferma il modulo con Mertens punta centrale supportato da Insigne, Zielinski e Lozano, titolare al posto dell'ex Politano. In mediana dentro Bakayoko al fianco di Demme mentre in difesa davanti al rientrante Ospina spazio per Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Manolas con Koulibaly al centro.20:22

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Massa.20:37

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Napoli.20:48

2' Primo spunto dell'Inter che guadagna un corner con Barella. Sugli sviluppi fallo in attacco di Skriniar ai danni di Demme.20:52

4' Prolungata fase di studio con le due squadre che si affrontano in zona mediana.20:53

6' Lancio di Skriniar a cercare lo scatto in profondità di Lukaku, pallone troppo lungo che termina direttamente in zona Ospina.20:54

7' Lancio di Insigne per il taglio in area di Lozano, De Vrij capisce tutto e anticipa l'attaccante di Gattuso.20:56

9' Tanto palleggio ma nessuna occasione degna di nota creata fino a questo momento dai due reparti offensivi.20:57

11' Spazi chiusi per il Napoli che muove bene palla ma fatica a trovare spazi tra le maglie della difesa nerazzurra.21:00

12' Cross basso di Lozano con Mertens che controlla e scodella verso il secondo palo. Attento Darmian nella diagonale difensiva.21:01

14' Problemi per Mertens a terra dolorante dopo l'azione appena descritta. Si scalda Petagna ma Napoli momentaneamente in dieci uomini.21:03

16' Sostituzione obbligata per il Napoli, entra Petagna ed esce Mertens dolorante alla caviglia sinistra.21:05

17' Occasione Inter! Barella ruba palla in pressione e mette al centro per Lautaro che spiazza Ospina ma non trova la porta per un soffio.21:05

19' Di Lorenzo pilota palla centralmente e serve Lozano in area, sul rimpallo con Gagliardini gioco facile per Handanovic che blocca a terra.21:07

21' Traversone di Zielinski per Insigne protagonista di un taglio sul secondo palo. Handanovic esce dai pali e blocca in presa alta.21:10

23' Corner a giro di Young che Ospina blocca in presa. Ritmo non altissimo e partita sempre ferma sullo zero a zero.21:11

24' Contrasto tra Lautaro e Demme che lascia a terra dolorante l'attaccante argentino dell'Inter. Massa arresta il gioco.21:12

26' Buon momento del Napoli che ora prova a gestire il possesso del pallone con più frequenza e incisività.21:14

28' Insigne controlla sulla trequarti e opta per un'imbucata rasoterra alle spalle di Skriniar, Petagna accenna lo scatto ma non arriva sul pallone.21:16

30' Azione confusa che lascia prima Barella e poi Zielinski a terra doloranti. Massa lascia correre in entrambe le circostanze.21:20

32' Ripartenza di Barella che supera la metà campo e lancia Lautaro, Manolas anticipa l'argentino e concede una rimessa laterale ai nerazzurri.21:21

33' Lozano entra in area e complice un rimpallo serve Petagna, sponda di prima intenzione per Zielinski che arriva a rimorchio ma non trova la porta.21:22

35' Darmian per Lukaku colto però in posizione di fuorigioco. Cenno di stizza del belga poco soddisfatto del primo tempo fin qui disputato.21:24