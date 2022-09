LIVE MILAN - NAPOLI 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori18:02

Una vittoria per prendersi la testa della classifica, ecco cosa mette in palio il big match della 7a giornata tra Milan e Napoli. Dopo gli ottimi risultati nel turno di Champions League, vittoria per entrambe, le due squadre proveranno ora a superarsi e prendere il comando del campionato.18:02

Due i grandi assenti della partita, uno per parte. Il Milan dovrà fare a meno della sua freccia a sinistra, Leao, squalificato nell'ultimo turno, dopo aver preso il secondo giallo per gioco pericoloso. Il Napoli però non potrà contare su Osimhen, costretto ai box da un problema muscolare. Il nigeriano ne avrà ancora per qualche settimana.18:05

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Adli, Brahim Diaz, Bakayoko, Kalulu.19:48

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mathis Olivera, Simeone, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano e Ndombele.19:49

Nel Milan in difesa accanto a Tomori non c'è Kalulu, ma Kjaer. Il dubbio sulla trequarti viene risolto con Krunic che prenderà il posto di Leao, squalificato. Assieme al bosniaco ci sono Saelemaekers e De Ketelaere. In avanti gioca Giroud. Confermati in mezzo al campo Bennacer e Tonali.19:58

Il vero dubbio nel Napoli riguardava l'attacco, il ballottaggio tra Simeone e Raspadori viene vinto da quest'ultimo. Politano e Kvaratskhelia completano il tridente. Il resto è tutto confermato con Anguissa, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo, Di Lorenzo e Mario Rui terzini, mentre la coppia centrale davanti a Meret è composta da Rrahmani e Kim.19:58

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - NAPOLI. Arbitra Mariani.20:47

1' Prova subito l'allungo sulla fascia Kvaratskhelia, Kjaer d'esperienza lo ferma.20:48

5' Approccio alla gara da parte di entrambe le squadre molto intenso.20:51

7' Calcio d'angolo Milan, Tonali mette in mezzo, la palla viene spizzata al limite dell'area dove Theo Hernandez prova la conclusione di prima. Palla sfiorata da Giroud e che si spegne sul fondo.20:55

10' Politano lavora bene un pallone al limite e prova un cross in area, Kvaratskhelia non ci arriva.20:57

12' Cross morbido in area di Tonali, Giroud impatta di testa ma manda alto sopra la traversa.20:59

13' TRAVERSA DI GIROUD! Pallone in profondità di Krunic per il francese che controlla e calcia al limite del fuorigioco. La sfera impatta la traversa con Meret che riesce a deviare in angolo.21:02

18' Cartellino giallo per Kjaer, entrata dura su Kvaratskhelia.21:05

19' Punizione da posizione defilata calciata da Zielinski e palla che viene intercettata da De Ketelaere.21:06