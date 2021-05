Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Udinese e Juventus, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.12:16

Match molto importante per la Juventus che arriva in Friuli con l'obbligo dei tre punti dopo il pari di Firenze che ha complicato la qualificazione alla prossima Champions League; i padroni di casa invece sono reduci dal successo di Benevento che ha quasi archiviato il discorso salvezza e portato De Paul e compagni in undicesima posizione.17:22