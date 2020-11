LIVE INTER - TORINO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori10:00

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Inter e Torino, incontro valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A.10:00

Match importante per i nerazzurri che dopo due pari consecutivi vanno a caccia dei tre punti per scalare la classifica e approcciarsi al meglio al decisivo match di Champions League contro il Real Madrid; a San Siro arriva però un Torino in ripresa come dimostrano i quattro punti raccolti nelle ultime due giornate e che cerca quella continuità fondamentale per mettere alle spalle un avvio di campionato piuttosto opaco.10:52

Ultimi due scontri diretti a favore dei nerazzurri che però negli ultimi anni hanno sofferto i granata nei match casalinghi come dimostrano le due vittorie del Toro e i tre pareggi negli ultimi otto incontri giocati al Meazza.14:18

Formazioni ufficiali e Inter in campo col 3-5-2: Handanovic - D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni - Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young - Lukaku, Sanchez. A disposizione: Stankovic, Radu, Moretti, Wieser, Vezzoni, De Vrij, Skriniar, Darmian, Perisic, Nainggolan, Eriksen, Lautaro.14:44

Il Torino si schiera con un 3-5-2: Sirigu - Lyanco, Nkoulou, Bremer - Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi - Verdi, Zaza. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Segre, Murru, Izzo, Rodriguez, Edera, Millico, Kryeziu, Bonazzoli, Buongiorno.14:54

Turnover mirato per Conte che fa rifiatare Lautaro e lancia Sanchez in attacco al fianco di Lukaku con Barella tra le linee e la coppia Gagliardini-Vidal diga in mediana. In difesa D'Ambrosio e Ranocchia concedono un turno di riposo a Skriniar e De Vrij e completano il terzetto a protezione di capitan Handanovic insieme a Bastoni.14:01

Novità tattiche nel Torino che senza Giampaolo, a casa per la nota positività al Covid, si schiera a specchio coi nerazzurri proponendo una difesa a tre orchestrata da Nkoulou e un folto centrocampo a cinque in cui SIngo e Ansaldi agiranno a tutta fascia; cerniera centrale formata da Meité, Rincon e Linetty mentre in attacco spazio per Verdi e Zaza che prende il posto in extremis di Belotti, bloccato da un problema fisico accusato durante il riscaldamento.14:59

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor La Penna.14:50

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Torino.15:03