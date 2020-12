LIVE MILAN - LAZIO 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori09:55

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Lazio, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.09:55

Big match di San Siro ricco di spunti per le due squadre a caccia dei tre punti per dare continuità alle vittorie del turno scorso e chiudere nel migliore dei modi il 2020. Il Milan, superato momentaneamente dall'Inter in prima posizione, in caso di successo ritroverebbe la vetta in solitaria mentre la Lazio, dopo la vittoria ai danni del Napoli, cerca il bis in un altro scontro diretto che potrebbe avvicinare ulteriormente i biancocelesti alla zona Champions.20:45

Storia recente tra campionato e Coppa Italia in perfetto equilibrio con due vittorie per parte e un pareggio. Ultimi due precedenti giocati a San Siro vinti però dalla Lazio che ha fatto bottino pieno in campionato la scorsa stagione e nella semifinale di Coppa Italia edizione 2018/19.19:53

Formazioni ufficiali e Milan in campo col classico 4-2-3-1: G.Donnarumma - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Krunic - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic - Leao. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Musacchio, Conti, Dalot, Duarte, Hauge, Castillejo, Frigerio, Colombo, Diaz, Maldini.20:17

La Lazio si schiera col 3-5-2: Reina - Patric, Luiz Felipe, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Anderson, Hoedt, Armini, Adeagbo, Franco, Cataldi, Pereira, Akpa-Akpro, Muriqi, Caicedo.20:18

Pioli recupera Rebic e Tonali e conferma Leao al centro dell'attacco col croato, Saelemaekers e Calhanoglu sulla trequarti. In mediana col recuperato ex Brescia spazio per Krunic al posto dello squalificato Kessie mentre difesa praticamente obbligata con Kalulu al fianco di Romagnoli.19:49

Tante assenze per Inzaghi che però ritrova Correa, titolare nel tandem d'attacco con Immobile; a centrocampo senza Leiva e Parolo conferma in regia per Escalante con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai fianchi mentre in difesa sarà Luiz Felipe a guidare il reparto a tre completato da Patric e Radu.20:30

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Di Bello.20:34

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Lazio.20:48

3' Calcio di punizione di Calhanoglu allontanato al limite dell'area, Saelemaekers colpisce al volo ma cicca la conclusione.20:51

5' Buon ritmo in questi primi minuti con le due squadre che si affrontano senza troppi tatticismi.20:52

5' Break centrale di Kalulu che arriva sulla trequarti e apre a sinistra per Rebic, cross basso e conclusione sopra la traversa di Calhanoglu.20:53

7' Prende possesso del centrocampo la squadra di Pioli anche se la Lazio appare corta e compatta a protezione di Reina.20:55

8' Radu controlla sulla trequarti e complice la scarsa opposizione carica il mancino. Pallone che termina sopra la traversa di Donnarumma.20:57

10' GOL! MILAN-Lazio 1-0! Rete di Rebic. Corner di Calhanoglu e colpo di testa a centro area di Rebic che si libera della marcatura di Marusic e insacca per il gol del vantaggio rossonero.



12' Marusic vince il duello in velocità con Calabria ed entra in area di rigore dalla sinistra, diagonale rasoterra che però termina largo.21:00

14' Squadre lunghe e azioni che si sviluppano da ambo le parti. Lazio però dopo il gol rossonero più pimpante e vivace palla al piede.21:01

15' Calcio di rigore per il Milan! Destro di Rebic ribattuto da Patric con un intervento in scivolata all'interno dell'area di rigore. Di Bello attende qualche secondo e poi indica il dischetto per l'intervento falloso del difensore laziale franato sullo slancio sul corpo dell'attaccante croato.21:07

17' GOL! MILAN-Lazio 2-0! Rete di Calhanoglu. Esecuzione perfetta del trequartista turco che apre il piatto destro e spiazza Reina.



19' Doppio vantaggio dei rossoneri che con grande concretezza hanno sfruttato le sortite offensive sviluppate.21:07

21' Traversone di Marusic sul secondo palo, Milinkovic-Savic ed Hernandez si disturbano reciprocamente e sfera che termina oltre la linea di fondo.21:09

22' Problemi per Donnarumma a terra per un piccolo problema muscolare. Gioco fermo a San Siro.21:09

24' Prova ad alzare la pressione la Lazio anche se il Milan si difende con ordine e non permette sortite offensive.21:12

25' Correa si libera di Tonali e una volta in area di rigore lascia partire un rasoterra mancino deviato in corner da Donnarumma.21:12

26' Consulto al VAR per Di Bello che verifica un contatto in area tra Kalulu e Correa sugli sviluppi del calcio d'angolo.21:14

27' Calcio di rigore per la Lazio! Di Bello dopo aver visionato le immagini comanda la massima punizione in favore dei biancocelesti.21:15

27' Calcio di rigore parato da Donnarumma! Donnarumma ipnotizza Immobile e devia sul palo la conclusione ad incrociare del compagno di nazionale, sul pallone vagante poi arriva la rete di Luis Alberto che rianima la Lazio.21:17

27' GOL! Milan-LAZIO 2-1! Rete di Luis Alberto. Donnarumma devia con l'aiuto del palo il rigore di Immobile, sul pallone si avventa Luis Alberto che di testa accorcia le distanze.



31' Mezz'ora di gioco a San Siro con la Lazio che spinge rianimata dalla rete appena siglata.21:19