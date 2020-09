LIVE INTER - FIORENTINA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:15

Inizia anche il campionato dell'Inter che esordisce a San Siro contro la Fiorentina, dopo il rinvio della prima giornata contro il Benevento: la formazione di Conte affronterà i viola reduci dalla vittoria contro il Torino.19:25

Tanta curiosità per la formazione di Conte che ritrova, anche se in forma ridotta, i suoi tifosi nella sua casa, San Siro: la Fiorentina porta bene ai nerazzurri, imbattuti da sei partite di Serie A contro i viola (2 vittorie e quattro pareggi).19:27

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER che si schiera con il 3-4-1-2, Handanovic - D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov - Young, Barella, Brozovic, Perisic - Eriksen - Lukaku, Lautaro.19:59

A disposizione dell'INTER: Alexis Sánchez, Pinamonti, Sensi, Nainggolan, Ranocchia, Skriniar, Vidal, Hakimi, Gagliardini, Pirola, Radu, Dalbert.20:11

La formazione della FIORENTINA: 3-5-2 per i viola, Dragowski - Milenkovic, Ceccherini, Caceres - Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi - Ribery, Kouamé.20:01

A disposizione della FIORENTINA: Borja Valero, Venuti, Dalle Mura, Montiel, Duncan, Saponara, Terracciano, Lirola, Cutrone, Pezzella, Igor, Vlahovic.20:12

Solo panchina per Vidal e Hakimi, Conte punta come esterni su Young e Perisic, a centrocampo Brozovic preferito a Gagliardini. In attacco la solita coppia Lukaku - Lautaro Martinez con Eriksen alle loro spalle.20:11

Iachini conferma il 3-5-2 con l'ingresso di Amrabat in mediana, Bonaventura e Castrovilli ai suoi lati. Chiesa ancora quinto di destra, in attacco la coppia Kouamé - Ribery.20:05

Dirige il match l'arbitro Gianpaolo Calvarese.20:13

1' INIZIA INTER - FIORENTINA! Primo pallone per i viola.20:49

2' Lukaku trova la sponda per Young, l'inglese cerca Lautaro ma é attento Milenkovic nella diagonale.20:53

3' GOL! Inter - FIORENTINA 0-1! Rete di Christian Kouamé. Cross di Biraghi, Bonaventura stoppa e, davanti ad Handanovic, tocca per la punta che insacca.



4' Grande giocata di Bonaventura che, con freddezza, serve Kouamé davanti a Handanovic, ma colpevole la difesa dell'Inter troppo passiva nella propria aera.20:54

5' La Fiorentina ha segnato il proprio gol esterno più rapido (2:51) in Serie A da marzo 2019 con Luis Muriel contro l'Atalanta.20:56

7' AMMONITO Nicolò Barella. Intervento molto duro su Ribery, con il francese che é rimasto a terra. 20:56

8' Punizione per la Fiorentina: Biraghi non mette in mezzo ma controlla in gioco, essendo momentaneamente in inferiorità numerica per l'assenza di Ribery.20:57

9' BIRAGHI! Azione tutta di prima dei viola, Ribery apre per l'esterno che conclude di potenza: D'Ambrosio respinge.20:58

10' Ripartenza ora dell'Inter, Lautaro porta palla al piede ma gran recupero di Chiesa che ferma il Toro.20:59

11' Bastoni chiude Ribery e riparte: attenta la Fiorentina che recupera subito la posizione.21:00

12' PERISIC! Cross di Young, sul secondo palo il croato stacca bene ma di testa manda alto sopra la traversa.21:01

13' Lukaku cerca la verticale per Lautaro, pallone troppo lungo che termina tra le braccia di Dragowski.21:01

14' Lancio di Biraghi per Kouamé, attento Bastoni che anticipa la punta e subisce anche fallo.21:03

15' Cross perfetto di Barella per Brozovic: il mediano prova il colpo di testa in tuffo ma non trova la palla per pochi centimetri.21:04

16' Brozovic cerca Lukaku in area, il belga non arriva allo stop: spinge ora l'Inter.21:06

17' KOUAME! Ripartenza viola, Ribery vede il taglio della punta e lo serve con uno splendido pallone: ci mette una pezza Handanovic che blocca la conclusione dell'ex Genoa.21:06

18' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Lukaku pesca Lautaro in area, recupera Caceres che prende palla e avversario: per Calvarese é penalty!21:08

20' RIGORE NON CONCESSO PER IL VAR! Calvarese, dopo aver rivisto le immagini e dopo essersi consultato con il VAR, decide che l'intervento di Caceres non é da rigore.21:11

21' Lukaku ci prova di potenza, palla sull'esterno della rete: Inter che continua ad attaccare.21:11

22' Partita molto fisica, molti gli interventi non cattivi ma decisamente duri.21:12

23' MILENKOVIC! Sugli sviluppi di una punizione, cross di Kouamé che pesca il difensore viola: colpo di testa potente che termina di poco alto.21:13

24' Cross di Eriksen, Chiesa anticipa Perisic alzando il pallone davanti alla sua porta: azione comunque ferma per fuorigioco del croato.21:14

25' Scintille tra D'Ambrosio e Ribery, con il francese che poi si scusa per l'intervento duro in precedenza.21:15

26' Ritmi altissimi in questo primo tempo, due formazioni a specchio che si stanno affrontando a viso aperto.21:16

28' Cross a giro di Eriksen che cerca Perisic, pallone troppo lungo che Chiesa controlla fino alla sua uscita sul fondo.21:17

29' Brozovic cerca l'esterno profondo per Lukaku, capisce tutto Milenkovic che di testa allontana.21:18

30' D'Ambrosio di prima per Barella in area, il mediano era peró in posizione di fuorigioco.21:19

31' Lautaro Martinez si lascia cadere al limite dell'area: Calvarese é volto vicino e dice all'argentino di rialzarsi.21:21

32' AMMONITO Federico Ceccherini. Intervento molto duro su Lautaro Martinez, con il Toro che si era allargato sulla destra. 21:22

33' Punizione per l'Inter: Kolarov forte con il mancino, Amrabat anticipa tutti ed allontana.21:22

34' Gran movimento di Lukaku che stoppa e conclude di potenza, Ceccherini con il corpo salva Dragowski.21:23

35' Ci prova Kolarov dalla grande distanza, pallone molto alto sopra la traversa.21:24