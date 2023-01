Presso lo Stadio Diego Armando Maradona è tutto pronto per Napoli-Roma, posticipo serale della 20ª giornata di Serie A.19:02

I padroni di casa guidano la classifica a quota 50 punti e inseguono la quarta vittoria di fila in campionato.19:10

NAPOLI (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Olivera, Bereszyński, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone. All. Luciano Spalletti.19:52

ROMA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola - Pellegrini, Dybala - Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Viña, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Solbakken, El Shaarawy, Belotti. All. José Mourinho.19:54

Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Roma in campionato (5V, 3N), l’ultimo successo dei giallorossi contro i partenopei in Serie A risale al 2 novembre 2019 (2-1 all’Olimpico).19:11