Presso lo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Inter-Milan, posticipo serale della 21ª giornata di Serie A.14:42

I nerazzurri, reduci dalla vittoria in trasferta con la Cremonese, si presentano a questo appuntamento con 40 punti in classifica.14:47

I rossoneri, che provengono da due sconfitte consecutive, sono chiamati a invertire il trend e ritrovare un successo che in campionato manca dal 4 gennaio.14:48

INTER (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku. All. Simone Inzaghi.19:57

MILAN (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE:Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Gabbia - Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez - Giroud, Origi. A disposizione: Mirante, Vasquez, Thiaw, Ballo-Touré, Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Leão. All. Stefano Pioli.20:02

178° derby in Serie A tra Inter e Milan: i nerazzurri conducono per 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi - contro nessuna squadra i rossoneri hanno subito più sconfitte nel massimo campionato (67 anche contro la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi contro il Milan rappresentano un record nel torneo.14:49