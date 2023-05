Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Lazio 2-0 valida per la 34° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:01

Milan che si porta a quota 61 punti, momentaneamente al quarto posto. La Lazio resta al secondo posto a quota 64 punti, in attesa della Juventus che giocherà domani a Bergamo contro l'Atalanta.17:01

Succede tutto nella prima frazione di gioco: 17esimo Bennacer recupera palla al limite dell'area della Lazio, serve Giroud e sulla palla di ritorno colpisce al volo, con la palla che sbatte a terra e supera poi Provedel. Al 29esimo arriva il raddoppio grazie al coast to coast di Theo Hernandez, che fa circa 70 metri palla al piede e conclude con il mancino da fuori area: palla leggermente deviata da Romagnoli e palla in rete sotto la traversa. Nel secondo tempo il Milan gestisce il match facendo girare la palla, con la Lazio che prova a spingere solo nel finale, senza trovare la zampata giusta.16:59

Al Milan basta un tempo per battere la Lazio per 2-0, portandosi nuovamente in zona Champions League e a -3 punti proprio dalla Lazio seconda.16:56

90'+5' Termina qui il match: Milan batte Lazio per 2-0.16:55

90'+5' Si divora il gol Basic! Grande azione della Lazio che entra in area con scambi veloci e palla a terra: Luis Alberto per Pedro, con quest'ultimo che serve ad altezza dischetto Basic che tutto solo colpisce male. In scivolata manda poi in angolo Kalulu.16:55

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:50

90' Di testa Romagnoli: alto! Corner battuto da Luis Alberto per il colpo di testa di Romagnoli che anticipa tutti ma spedisce sul fondo.16:50

90' Puniziione battuta forte da Luis Alberto verso lo specchio, in traiettoria la difesa del Milan respinge in angolo.16:49

89' Cartellino giallo per Thiaw, dopo aver steso irregolarmente Basic. Seconda ammonizione per il Milan.16:49

88' Cartellino giallo per Pellegrini, per aver steso in scivolata Rebic. Quarta ammonizione per la Lazio.16:48

87' Pellegrini sull'esterno della rete! Imbucata di Pedro per Pellegrini che si inserisce all'interno dell'area, spostato sulla sinistra, poi prova la conclusione mancina trovando solo l'esterno della rete, con Maignan in copertura.16:47

86' Ritmi decisamente più bassi in questo finale, con il Milan che gestisce il pallone.16:46

84' Gol annullato a Rebic! Palla filtrante per Rebic che scappa dietro la difesa, si presenta in area e con il mancino batte Provedel. L'assistente alza la bandierina e segnala la posizione di offside, poi confermata dal VAR.16:44

81' Entra Matteo Cancellieri, esce Ciro Immobile. Quinta e ultima sostituzione per la Lazio.16:41

80' Entra odé Ballo-Touré, esce Theo Hernández. Quinta e ultima sostituzione per il Milan.16:40

78' Lazzari anticipa Saelemaekers e di testa prova il retropassaggio a Provedel, ma il passaggio è impreciso e il portiere biancoceleste non riesce a salvare dal calcio d'angolo.16:38

73' Resta a terra Marcos Antonio, reo di aver messo male la caviglia nel tentativo di contrastare Bennacer.16:33

69' Entra Ante Rebić, esce Olivier Giroud. Quarta sostituzione per il Milan.16:28

68' Entra Luca Pellegrini, esce Elseid Hysaj. Quarta sostituzione per la Lazio.16:28

68' Entra Toma Bašić, esce Sergej Milinković-Savić. Terza sostituzione per la Lazio.16:28

65' Thiaw di testa! Calcio d'angolo battuto dalla destra da Tonali verso il centro dove stacca Thiaw che prende benissimo il tempo ma di testa manda di poco alto sopra la traversa.16:25

62' Resta a terra sanguinante al volto Casale, colpito involontarimante in caduta da Theo Hernandez.16:22

60' Cartellino giallo per Casale, per aver fermato irregolarmente Theo Hernandez. Terza ammonizione per la Lazio.16:21

59' Resta subito a terra Lazzari in seguito ad un intervento fortuito con Saelemaekers.16:18

56' Entra Pedro , esce Mattia Zaccagni. Seconda sostituzione per la Lazio.16:16

56' Entra Manuel Lazzari, esce Adam Marušić. Prima sostituzione per la Lazio.16:16

56' Sugli sviluppi del corner Messias impatta male con il pallone e spedisce sul fondo.16:16

55' Cross morbido di Kalulu verso il secondo palo, Marusic di testa allunga in calcio d'angolo.16:14

51' Cross morbido di Tonali dalla destra, al centro allontana la difesa della Lazio verso il limite dell'area dove Bennacer conclude al volo, ancora una volta contro la difesa biancoceleste.16:12

47' Parte di nuovo forte il Milan con Bennacer che si libera dal limite dell'area e prova la conclusione a giro, ma la palla termina lontana rispetto al palo di sinistra.16:07

46' Via alla ripresa. Possesso per il Milan.16:05

46' Entra Malick Thiaw, esce Simon Kjær. Terza sostituzione per il Milan.16:06

46' Entra Pierre Kalulu , esce Davide Calabria. Seconda sostituzione per il Milan.16:05

L'unica nota dolente per i rossoneri è l'uscita dal campo per infortunio di Rafael Leao, il quale ha chiesto la sostituzione all'11esimo minuto.15:52

Primo tempo giocato su buoni ritmi: il Milan sblocca al match al 17esimo grazie al recupero palla di Bennacer al limite dell'area della Lazio, che provava ad impostare dal basso; il centrocampista rossonero scambia con Giroud e mette in rete con il mancino. Al 29esimo arriva il raddoppio grazie alla cavalcata di Theo Hernandez, che fa 70 metri palla al piede e conclude con il mancino da fuori area: la palla supera Provedel e termina in rete, anche grazie ad una leggera deviazione di Romagnoli.15:51

45'+2' Termina qui la prima frazione di gioco. Milan-Lazio 2-0.15:48

45'+2' Sugli sviluppi del corner la palla arriva sui piedi di Theo Hernandez che, spostato verso sinistra rispetto al dischetto del rigore, calcia con il mancino, trovando la respinta di un difensore biancoceleste.15:47

45'+1' Cambio di gioco di Bennacer per Saelemaekers che si accentra al limite dell'area e calcia con il destro: sulla traiettoria Romagnoli ci mette la testa e alza in calcio d'angolo.15:46

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:44

42' Cartellino giallo per Calabria dopo aver steso Zaccagni sulla trequarti. Primo ammonito per il Milan.15:43

39' Sfonda sulla sinistra Hysaj che arriva sul fondo e crossa per Immobile, il quale anticipa di testa Tomori ma non indirizza verso la porta, con la palla che si perde verso la bandierina del calcio d'angolo.15:40

36' Cross dalla destra di Felipe Anderson, al centro Tomori spizza di testa e manda in calcio d'angolo. Prova a reagire la Lazio.15:36

35' Ripartenza veloce della Lazio dopo un recupero palla in fase avanzata, con Luis Alberto che allarga a sinistra per Zaccagni che però calcia addosso a Calabria.15:35

29' GOL! MILAN-Lazio 2-0! Rete di Theo Hernández! Coast to coast incredibile di Theo Hernandez che viene servito dentro la propria area di rigore da Maignan, si fa circa 70 metri palla al piede e, arrivato nella zona trequarti avversaria, conclude con il mancino che si infila sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Theo Hernández15:32

29' Cross dalla corsia mancina di Zaccagni, ma non c'è nessuno all'interno dell'area: blocca Maignan.15:29

26' Tomori perde palla a favore di Felipe Anderson in una zona pericolosa del campo, con il brasiliano che serve Immobile, il quale se la allunga e consegna a Maignan.15:27

24' Cartellino giallo anche per Marušić. Il terzino travolge Saelemaekers che lo aveva saltato palla al piede. Secondo ammonito per la Lazio.15:25

20' Cartellino giallo per Romagnoli, per aver colpito irregolarmente Giroud con un colpo alla testa. Primo ammonito del match.15:21

17' GOL! MILAN-Lazio 1-0! Rete di Bennacer! Provedel passa la palla a Casale per la costruzione dal basso con quest'ultimo che serve Marcos Antonio al limite dell'area. Il centrocampista biancoceleste perde palla sulla pressione di Bennacer, il quale chiede ed ottiene un uno-due con Giroud, poi batte Provedel con il mancino.



Guarda la scheda del giocatore Ismaël Bennacer15:20

17' Prova Giroud! Saelemaekers serve Theo Hernandez sulla sinistra, con il terzino francese che serve al centro per Giroud, il quale prova a girare di prima intenzione con il mancino, ma colpisce male e manda alto sulla traversa.15:18

16' Bennacer viene servito al limite dell'area da Saelemaekers ma non riesce a calciare per il recupero difensivo di Luis Alberto.15:17

12' Cattive notizie per Stefano Pioli e per i tifosi rossoneri, che perdono uno dei giocatori più importanti in rosa. Ricordiamo che tra pochi giorni ci sarà la sfida con l'Inter in Champions League.15:12

11' Entra Alexis Saelemaekers, esce Rafael Leão. Prima sostituzione per il Milan.15:11

10' Gioco fermo per qualche istante perché Leao ha un problema all'inguine. Pioli manda a scaldare Saelemaekers.16:43

8' Leao parte da centrocampo palla al piede, fa tutto bene ed entra in area saltando Casale, ma è bravo Provedel a prendergli in tempo e ad anticiparlo in uscita.15:10

7' Krunic in zona trequarti vede l'inserimento di Messias sulla destra ma calibra male e spedisce sul fondo.15:07

6' Verticalizzazione di Luis Alberto per Milinkovic-Savic che viene pescato all'interno dell'area, spostato sulla sinistra. Il centrocampista serbo prova a stopparla in acrobazia ma viene chiuso bene da Tomori e Kjaer che non concedono nemmeno il calcio d'angolo e proteggono la palla mentre esce sul fondo.15:06

3' Lancio lunghissimo di Maignan a cercare Messias verso la bandierina di destra, ma il trequartista rossonero manca l'aggancio con il pallone.15:04

Via al match. Primo possesso per la Lazio.15:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. Il quarto uomo Orsato. Al Var e Avar spazio alla coppia Mazzoleni-Manganiello.14:15

Sarri deve rinunciare a Vecino e Cataldi, con Zaccagni che era in dubbio ma parte dal primo minuto: in porta ci sarà Provedel, con Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj a formare la linea difensiva. A centrocampo Marcos Antonio si posizionerà tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.14:15

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3: Provedel – Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic-Savic, Antonio, Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.14:15

Pioli conferma il solito modulo con Maignan in porta, Calabria e Theo sulle fasce e Kjaer e Tomori al centro della difesa. In mediana ci saranno Tonali e Krunic. Davanti Messias, Bennacer e Leao alle spalle di Giroud.14:15

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez –Tonali, Krunic – Messias, Bennacer, Leao – Giroud.14:15

Questa sarà la 160esima sfida in Serie A tra i rossoneri e i biancocelesti, con la squadra di casa che ha trionfato per 69 volte, contro le 31 laziali e 59 pareggi. Nel match di andata la Lazio ha battuto il Milan con il roboante risultato di 4-0, grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.14:14

La Lazio ha ritrovato la vittoria contro il Sassuolo grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic, dopo le sconfitte rimediate con Inter e Sassuolo. La squadra di Sarri dopo il big match di oggi, se la vedrà con Lecce e Cremonese in casa e con Udinese e Empoli in trasferta.14:14

I padroni di casa arrivano da un pareggio interno rimediato contro la Cremonese nel turno infrasettimanale. La squadra di Pioli cerca una vittoria per provare a rientrare nelle prime quattro posizioni, ricordando, però, che tra pochi giorni, precisamente mercoledì 10 maggio, se la vedrà con l’Inter per l’andata di semifinale di Champions League.14:14

Allo stadio San Siro di Milano si sfidano il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri per un match molto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Tra la squadra biancoceleste, attualmente posizionata al secondo posto, e la squadra rossonera, attualmente quinta a pari punti con la Roma e l’Atalanta, ci sono solo 6 punti, con Juventus e Inter nel mezzo.14:14

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan-Lazio, gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie A.14:14