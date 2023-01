Presso lo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Milan-Roma, posticipo della 17ª giornata di Serie A.18:00

I giallorossi si presentano a questo appuntamento con 30 punti collezionati in classifica e dopo il successo interno con il Bologna.18:14

MILAN (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Tatarusanu - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, B. Diaz, Leao - Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Thiaw, Gabbia, Dest, Bozzolan, Bakayoko, Adli, Pobega, Vranckx, De Ketelaere, Lazetic. All. Stefano Pioli20:00

ROMA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski - Dybala, Zaniolo - Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Camara, Matic, Bove, Volpato, Tahirovic, Shomurodov, Majchrzak, El Shaarawy, Solbakken, Belotti. All. José Mourinho.20:02

Il Milan ha vinto tre delle quattro sfide più recenti giocate in casa contro la Roma in Serie A (1N), tanti successi quanti quelli che aveva ottenuto nelle 12 sfide interne precedenti (2N, 7P). I rossoneri hanno però anche subito almeno un gol in 16 degli ultimi 18 incroci casalinghi con la formazione capitolina, dopo otto clean sheet nelle 16 precedenti.18:02