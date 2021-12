Divorzio a gennaio? Il caso agita il Natale dei tifosi del Napoli

24-12-2021 09:55

Non è un Natale felice per i tifosi del Napoli. La clamorosa sconfitta interna con lo Spezia e il -7 dall’Inter capolista hanno raffreddato, per non dire gelato, i sogni scudetto della squadra azzurra, che ora deve guardarsi dal ritorno delle inseguitrici – Juventus in primis – per difendere il piazzamento in zona Champions, vitale per le casse societarie. Ma c’è un altro caso, piuttosto spinoso, che tiene banco sui social: la questione Insigne.

Insigne, la trattativa col Napoli è in stallo

Come scrive il Corriere dello Sport, non ci sono stati passi in avanti nella trattativa tra De Laurentiis e l’agente del capitano azzurro, Pisacane. La trattativa è in stallo totale e alcuni club hanno effettuato timidi sondaggi. Inter, Milan, Juventus e Lazio hanno chiesto vaghe informazioni, nessuna però ha piazzato – almeno per il momento – l’affondo decisivo. La priorità di Insigne è sempre il Napoli, ma il procuratore è stato chiaro: “Dal 2 gennaio ascolteremo nel dettaglio tutte le offerte”.

Insigne, il Toronto lo vuole già a gennaio

Per il momento, a dire il vero, un’offerta è arrivata ed è piuttosto allettante. Non da un campionato di prima fascia (Insigne preferirebbe in ogni caso rimanere in Italia, o al massimo in Europa) ma esorbitante dal punto di vista economico. È quella dei canadesi del Toronto, che per portare il capitano del Napoli nella MLS si sono detti disposti a offrirgli sette milioni netti a stagione per quattro anni, più benefit. Toronto che vorrebbe anticipare il trasferimento entro il 31 gennaio, visto che a marzo comincia la stagione nordamericana.

Caso Insigne: alcuni tifosi lo scaricano

E i tifosi? Alcuni vedrebbero di buon occhio un addio in tempi stretti di Insigne: “È un buon giocatore non un fuoriclasse, può andare via”, scrive Giosué. “Se deve andar via meglio a gennaio così prendiamo qualcosa di soldi, altrimenti saluta a parametro zero”, è il ragionamento di Luciano. Massimo invita il capitano a portare con sé altri calciatori del Napoli: “Evvai, portati pure Rui e Lozano“. Mentre Rosaria scrive con amarezza: “Vai via…non ti hanno mai sostenuto, sempre dato adosso, anche quando non ce n’era motivo: magari avrai più soddisfazioni”.

Caso Insigne: sono tanti con il capitano

La maggioranza, però, è perplessa di fronte a una cessione nel bel mezzo della stagione. Salvatore sottolinea: “Stiamo per perdere un grande calciatore…e il nostro caro presidente è sempre bravo a far cadere la colpa sui calciatori…la cosa che mi fa piacere è che non incasserà nemmeno un un euro: vai capitano, molte persone dicono che sei scarso per me sei un campione”. Davide è pungente: “Leggo commenti di gente contenta: non avete capito che senza Insigne il Napoli non riesce a battere neanche lo Spezia?”.

