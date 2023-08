Calciomercato Fiorentina, Dominguez sempre nel mirino ma solo se Amrabat parte. Baldanzi e Berardi sullo sfondo

La Fiorentina continua ad avere nel mirino Dominguez del Bologna, pensa a Berardi del Sassuolo in caso di addio di Gonzalez e non perde di vista Baldanzi. Su Amrabat ora c’è anche la Juventus

10-08-2023 12:46

La Fiorentina è in pieno fermento, voglia di migliorare rispetto alla passata stagione con la possibilità di riprovarci ancora una volta anche in Conference League. I viola sembrano intenzionati a cambiare tanto, a migliorare laddove possibile rispetto alla passata stagione con il presidente Commisso che dopo aver sfiorato la vittoria in Coppa Italia e in Europa ora ci ha preso gusto e vuole provare a portare un trofeo a Firenze.

Dominguez è una telenovela ma la Viola non molla

L’obiettivo numero uno della Fiorentina resta quello di Nicolas Dominguez. Il calciatore argentino classe 1998 è uno dei pezzi pregiati del Bologna che ha un contratto in scadenza nel 2024. Il club felsineo sta provando a fare muro, cerca di tenere alte le richieste ma non può rischiare di perdere un giocatore così importante a parametro zero. La Fiorentina ci punta da tempo, il giocatore è stato individuato come il giocatore ideale per il gioco di Italiano ma nel frattempo sono arrivate anche Roma e Milan sul giocatore, con i rossoneri che ci starebbero pensando in caso di addio di Krunic.

Amrabat, ci prova anche la Juventus

Ad accelerare la trattativa per Dominguez potrebbe esserci anche la cessione di Sofyan Amrabat. Il giocatore marocchino continua ad avere le valigie pronte ma a quanto pare nessuna pretendente realmente interessata. Sulle tracce del giocatore nelle ultime 24 ore si sarebbe aggiunta anche la Juventus, spaventata però dalla richiesta molto alta della società di Commisso che per il giocatore chiede circa 30 milioni di euro.

Nico Gonzalez, la società fa muro ma pensa a Berardi

Altra situazione da monitorare con grande attenzione è quella relativa a Nico Gonzalez. L’attaccante argentino piace moltissimo in Premier, il Brentford si è fatto sotto con una proposta da 30 milioni di euro e la Fiorentina ha risposto con un secco rifiuto (e lo stesso calciatore non sarebbe entusiasta della destinazione). La sensazione però è che i viola non escludano completamente la possibilità di cedere il sudamericano al punto che avrebbero già messo nella “lista della spesa” Domenico Berardi, operazione però che senza una cessione eccellente resta molto complicata vista la richiesta del Sassuolo.

I viola non mollano neanche la pista che porta a Tommaso Baldanzi: il gioiellino dell’Empoli viene seguito da tante squadre in serie A. Anche qui il problema è sempre lo stesso: richieste piuttosto alte da parte dell’Empoli che vuole provare a capitalizzare su un giocatore che sembra avere un grandissimo potenziale. Ci vogliono 23 milioni per convincere i toscani a liberarlo ed è inutile pretendere sconti. Il presidente Commisso però ha dato mandato ai suoi di tenere sotto controllo l’evolversi di questa situazione soprattutto se dovesse arrivare qualche cessione importante e la possibilità di provare a gettare uno sguardo al futuro.