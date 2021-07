Donnarumma eroe ma c’è chi non riesce a esultare

Il grande eroe della notte di Wembley è senza dubbio Gigio Donnarumma. Il giovanissimo portiere dell’Italia è stato decisivo per la vittoria finale grazie ai due rigori parati agli inglesi che hanno permesso alla nazionale di Mancini di salire sul tetto d’Europa.

Il ritorno sui social

Dopo tante settimane di silenzio, seguite al suo addio al Milan, Donnarumma è tornato a far sentire la sua voce anche sui social. Il portierone della nazionale, votato anche dalla Uefa come miglior giocatore di Euro 2020, ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria con la nazionale con alcuni post su Twitter: “Campioni di Europa. Orgogliosi si aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri straordinari tifosi tante Notti Magiche”.

Social tra esaltazione e critiche

La gran parte dei commenti dei tifosi azzurri sono di puro entusiasmo, la vittoria a Wembley rimane un momento storico arrivato anche grazie alle grandissime parate del giovane 22enne. E c’è chi sostiene che nonostante la sua giovane età Donnarumma possa già considerarsi come il miglior portiere del Mondo. I complimenti arrivano da tutto il mondo così come i messaggi di benvenuto dei tifosi del Paris Saint Germain che se lo godranno dalla prossima stagione.

L’amarezza rossonera

Ma c’è chi non riesce ancora a superare la decisione di Donnarumma di lasciare il Milan in modo piuttosto traumatico. La sua scelta di non rinnovare il contratto e andare via a parametro zero continua a suscitare reazioni sdegnate da parte degli ex tifosi: “Complimenti per la vittoria. Rimani purtroppo un piccolo uomo, un burattino comandato da chi sappiamo, a rincorrere più soldi possibile”. Anche l’ex compagno di squadra al Milan Theo Hernandez ha fatto i complimenti a Gigio, una scelta che qualcuno ha criticato: “Theo potevi evitare”.

La gran parte dei tifosi del Milan non riescono proprio a perdonare la scelta di Donnarumma: “Giocatore immenso ma piccolo uomo. Grazie comunque per questa gioia”. I fan rossoneri fanno fatica a esultare per le sue parate ma c’è tanta parte di milanisti che invece esaltano il giocatore: “Per noi sarà una partenza difficile visto il tuo valore. Grazie per questa bellissima ultima gioia”.

SPORTEVAI | 12-07-2021 09:51