Modena-Juve stabia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 21 punti e Juve Stabia che invece è al 9° posto in classifica con 14 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 6 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
Modena-Juve stabia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Juve stabia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Modena-Juve stabia
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Federico Dionisi
Modena-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Juve Stabia?
- La gara tra Modena e Juve Stabia si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Juve Stabia?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Juve Stabia sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Modena - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Juve Stabia?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 6 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 3 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Juve Stabia?
- La partita tra Modena e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN