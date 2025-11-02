Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena-Juve stabia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 21 punti e Juve Stabia che invece è al 9° posto in classifica con 14 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 6 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.

Modena-Juve stabia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Juve stabia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Juve stabia in tv o in streaming

Partita : Modena-Juve stabia

: Modena-Juve stabia Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Federico Dionisi

Modena-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.