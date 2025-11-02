Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza-Spezia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 20 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 7 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.

Monza-Spezia si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Spezia è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Spezia in tv o in streaming

Partita : Monza-Spezia

: Monza-Spezia Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Federico La Penna

Monza-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.