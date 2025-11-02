Monza-Spezia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 20 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 7 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Monza-Spezia si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Spezia è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Monza-Spezia
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Federico La Penna
Monza-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
