Ducati, Marquez sfotte Dall’Igna sull’Inter e scatena il box: lo scherzo sulla finale di Champions è virale

Lo sfottò dello spagnolo al direttore tecnico della Ducati sulla disfatta nerazzurra in finale scatena l'ironia del web e conferma la capacità dell'ex Honda di essere fin da subito leader nel box

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E così ha fatto Marc Marquez che, dopo l’eliminazione del suo Barcellona dalla Champions League per mano dei nerazzurri di Simone Inzaghi, ha deciso di vendicarsi orchestrando con uno scherzo ai danni di Luigi Dall’Igna per ricordargli la dolorosa finale persa dalla sua Inter contro il PSG.

Marquez si è già preso la Ducati

Protagonista fin qui della stagione 2025 di MotoGp in sella alla sua Ducati, Marquez conferma le sue capacità da leader e da uomo squadra anche nei box. Al comando del Mondiale con 233 punti, l’otto volte campione del mondo dimostra di aver già creato un clima di grande intensa all’interno della scuderia di Borgo Panigale.

Lo sfottò a Dall’Igna

L’ultima trovata ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando i tifosi e le risate di tutta la squadra. A farne le spese, Gigi Dall’Igna tifosissimo dell’Inter e punzecchiato ironicamente da Marc sulla finale di Champions League persa contro il PSG. L’ex Honda ha colto l’occasione del meeting in preparazione del Gran Premio di Aragona – che poi lo ha visto dominare nella sprint e nella gara – per vendicare l’incredibile eliminazione del suo Barça in semifinale per mano proprio dell’Inter.

L’heatmap che vendica il Barcellona

Marc ha preso per primo la parola e ha iniziato a spiegare di aver sfruttato il weekend per studiare la resa delle gomme anteriori. Tutto un teatrino, ovviamente, orchestrato al meglio fino alla punzecchiatura che lo ha visto mostrare al team un foglietto con riportata la “heatmap” della finale di Champions per ricordare a Dall’Igna il clamoroso 5-0 imposto dai francesi all’ultima Inter targata Simone Inzaghi.

La risposta di Dall’Igna

Una stoccata che il direttore tecnico ha dimostrato di saper incassare con grande sportività. Attorniato dalle risate del box, che confermando la leggerezza e la complicità che regnano attualmente nella squadra, Dall’Igna è scoppiato a ridere a sua volta prima di stoppare Marquez e invitarlo a sedersi “Ora ci penso io! Prendo io in mano la situazione”, ha ironizzato visibilmente divertito.

La reazione del web, tra applausi e critiche

L’episodio, documentato nell’ottavo episodio della serie Inside Ducati Lenovo Team 2025 pubblicata sul canale YouTube ufficiale, ha avuto un’eco mediatica notevole, diventando subito virale tra i tifosi. Non è mancata qualche critica da parte dei tifosi nerazzurri, con qualcuno che ha colto l’occasione per ricordare a Marc la rivalità di sempre con Valentino Rossi, anche lui nerazzurro, peraltro.

La maggior parte dei commenti e delle reazioni sono però positive, con tantissimi applausi e complimenti a Marquez e alla squadra per il clima disteso nel box. D’altronde, in una stagione ancora lunga e impegnativa, la capacità di fare gruppo e l’essere affiatati possono fare la differenza tanto quanto le prestazioni in pista. Un ulteriore tassello che spiega il momento magico dell’asso spagnolo.