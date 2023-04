Ducati, numeri da record e dominio assoluto in MotoGp: "Diamo spettacolo"

La scuderia di Borgo Panigale senza rivali nella classe regina del Motomondiale

06-04-2023 16:06

Numeri da record per la Ducati in MotoGp: il dominio della scuderia di Borgo Panigale nella classe regina del Motomondiale è evidente non solo nei Mondiali e nei Gran Premi vinti ma anche per il numero di podi e prime file.

Una supremazia tecnica costruita con un lavoro iniziato da lontano, e che difficilmente verrà scalfita, almeno nei prossimi mesi, complice la crisi che stanno attraversando le case giapponesi, Honda e Yamaha in primis.



Ducati, i numeri del dominio

Con la vittoria di domenica in Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo, la Ducati ha centrato il 23esimo successo su un circuito diverso in MotoGp. Le uniche due piste in cui la scuderia di Borgo Panigale non ha vinto e sono in calendario nel Mondiale sono quella di Buriram, in Thailandia, e il tracciato di Mandalika in Thailandia.

Almeno una Ducati, che sia del team ufficiale o delle squadre satellite, è sul podio da ben 28 Gran Premi, mentre nelle qualifiche ufficiali almeno un bolide Desmosedici non manca la prima fila da 42 Gran Premi. Numeri che spiegano solo in parte il dominio rosso che dopo il trionfo mondiale di Pecco Bagnaia è ora sempre più evidente.

Ducati, Ciabatti: “Diamo spettacolo”

Il dirigente della Ducati Paolo Ciabatti a Speedweek ha parlato del predominio della Rossa: “È inevitabile che un costruttore abbia sei o otto moto in campo. Potrebbe avere senso in futuro imporre un limite di sei moto per fabbrica. Nel medio e lungo termine è anche più facile da gestire, ma al momento non c’è bisogno di intervenire. Perché la Ducati ora sta colmando una lacuna nel campionato”.

Ai critici ha replicato così: “Non dovrebbe essere visto come una cosa negativa, perché forniamo moto competitive, permettiamo ai giovani piloti di progredire in MotoGP e salire sul podio. Contribuiamo allo spettacolo e abbiamo quattro squadre con sponsor diversi”.

Dominio Ducati, Jorge Lorenzo: “Grazie a Dall’Igna”

Jorge Lorenzo a Dazn si è così espresso sulla supremazia della Ducati: “Vedo il futuro piuttosto rosso nelle prossime stagioni, soprattutto con Dall’Igna. Se rimarrà in Ducati, credo che avranno la moto migliore per molti dei prossimi anni”.

“Forse sarei ancora attivo se avessi proseguito in Ducati, la moto allora andava forte ma non girava bene in curva, ma siamo riusciti a metterla a punto e nel 2018 ha cominciato a vincere. Con l’attuale moto, immaginate cosa avrei potuto fare… poi con Dall’Igna c’era molta sintonia. Avrei potuto duellare con Marc Marquez“.