Effenberg critica Loew: "Non schieri più quei due"

La Germania è agli ottavi di Euro 2020, ma il commissario tecnico Loew è nel mirino di molti critici. Tra questi l’ex centrocampista Stefan Effenberg, che a T-Online è stato chiaro: “Loew non può più schierare Sané in questo stato agli Europei. Non sta facendo un favore alla squadra, ma nemmeno a Sané stesso”.

Sotto accusa anche Gundogan, un’ombra rispetto a quello apprezzato nel City: “In Nazionale non ha lo stesso rendimento di quando ha la maglia del Manchester City”.

OMNISPORT | 25-06-2021 15:12