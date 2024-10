Elfsborg-Roma, moviola: i giallorossi volevano due rigori, cosa è successo sul penalty agli svedesi

La prova dell’arbitro Tohver nella seconda giornata di Europa League alla Boras Arena analizzata ai raggi X, il fischietto estone ne ha ammoniti 4

Kristo Tohver, la scelta per Elfsborg-Roma di Europa League, può vantare un’importante esperienza a livello internazionale. Il fischietto estone, classe 1981, è un arbitro di grande esperienza nel panorama calcistico europeo, Nel corso degli anni, Tohver ha diretto molte partite di competizioni europee, in Champions League, Europa League e Nations League, vediamo come se l’è cavata ieri alla Boras Arena.

I precedenti di Tohver con Elfsborg e Roma

Tohver non aveva precedenti con la Roma, aveva invece già diretto un match dell’Elfsborg: si tratta della sconfitta per 0-1 contro il Salisburgo nella fase a gironi dell’Europa League 2013/14. Solo un precedente per l’arbitro 43enne con squadre italiane: la sfida della fase a gironi dell’edizione 2012/13 dell’Europa League tra Udinese e Young Boys, terminata con la sconfitta per 3-2 dei friulani.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Koiv e Klaasen con IV uomo Frischer, l‘olandese Ruperti al Var e l’estone Liiva all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Qasem (E), Zenelli (E), Hult (E), Dybala (R)

Elfsborg-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 5′ Ouma trattiene Baldanzi in una situazione di contropiede per la Roma: arriva il fischio dell’arbitro, non un cartellino giallo che sarebbe stato pienamente meritato. Al 25′ a terra Paredes in area, dopo un inserimento molto bello. La Roma protesta perché vorrebbe il calcio di rigore, ma per il direttore di gara Tohve si può proseguire. Al 35′ Qasem viene ammonito non per un normale fallo su Saud ma per la protesta successiva. Al 41′ in area Baldanzi colpisce con l’avanbraccio destro dopo un colpo di tacco di un avversario, fermandone la traiettoria. Controllo VAR per un possibile penalty. L’arbitro, dopo l’on-field review, decreta il rigore per l’Elfsborg.

Al 45′ è Baldanzi che chiede il rigore per braccio largo di Ouma. Conclusione potente col destro dopo gran movimento a tagliare in area, ma il numero 16 viene colpito in piena faccia e c’è bisogno dell’intervento dello staff sanitario dell’Elfsborg. Al 52′ Hult si fa sfuggire Abdulhamid al limite dell’area e lo trattiene: giusto il giallo. Al 60′ ammonito anche Zenelli per proteste, fin troppo evidenti, Al 77′ Henriksson entra in scivolata su El Shaarawy e per sua fortuna prende prima il pallone, perché altrimenti avrebbe causato calcio di rigore. Al 95′ Dybala subisce fallo e, nel rialzarsi, spintona al petto un avversario. Tohve estrae il cartellino giallo ai danni dell’argentino. Dopo 6′ di recupero Elfsborg-Roma finisce 1-0.