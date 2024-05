Empoli-Roma, moviola: due gol tolti ai giallorossi e il rosso che manca a Niang

La prova dell’arbitro Massa al Castellani nella gara dell’ultima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha ammonito 5 giocatori

Non stava attraversando un momento felice Massa, scelto dal designatore per Napoli-Lecce. Era rientrato discretamente (pur con qualche errore) in Empoli-Torino reduce da un periodo-no (incerto in coppa Italia in Juve-Lazio dopo due errori gravi in Real-Lipsia di Champions e Fiorentina-Roma e non aveva convinto nè in Sassuolo-Milan, nè in Lazio-Verona di due settimane fa quando aveva scatenato le proteste dei biancocelesti, riscattandosi però nell’ultima uscita del 14 maggio in Lecce-Udinese. Vediamo come se l’è cavata ieri al “Maradona” il fischietto ligure.

I precedenti di Massa con Empoli e Roma

I precedenti di Massa con la Roma parlavano di un bilancio positivo, con 10 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte in totale. In questa stagione aveva arbitrato i capitolini in due occasioni, entrambe in trasferta: il 2-2 a Firenze e lo 0-0 del derby di andata. Il bilancio con lui per l’Empoli recitava invece 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con una sola partita diretta in questa stagione: il 3-2 casalingo per i toscani contro il Torino.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e L.Rossi, con Rapuano IV uomo, Aureliano al Var e Abisso all’AVar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori di cui uno della squadra di De Rossi: Gyasi, Destro, Marin, Niang (E), Joao Costa (R)

Empoli-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. . Due minuti ed arriva subito un giallo per Gyasi. l’esterno dell’Empoli allarga il braccio e colpisce Angeliño. Sanzione severa dopo soli 180 secondi. Dopo il gol del vantaggio dei toscani con Cancellieri arriva al 19’ il pari di Cristante. Check del Var e dopo una lunga review la rete, inizialmente convalidata, viene revocata a causa del fuorigioco del numero 4 giallorosso. Al 34′ giallo per Destro: intervento in ritardo ai danni di Zalewski e ammonizione per l’ex Roma. All’81’ giallo per Marin che ferma Dybala in ripartenza. All’84’ El Shaarawy va a segno, ma era ampiamente in posizione di fuorigioco sul lancio dalle retrovie. All’86’ Azmoun salta Caprile e va giù senza contatto: manca il giallo per simulazione all’iraniano. Nervosismo in campo per gli ultimi minuti di gioco e al 90’ arriva il giallo per Joao Costa che con un fallo su Marin ferma una ripartenza dell’Empoli: giusto il giallo che poi si prende anche Niang. Poco dopo lo stesso Niang commette un duro fallo su Ndicka: doveva essere secondo giallo ed espulsione in Empoli-Roma.