10-09-2022 11:25

Avrebbe dovuto giocare contro la Sampdoria, per Pioli sarebbe stata la sua ora. Invece Divock Origi dovrà rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima da titolare con la maglia del Milan. Ancora guai per l’attaccante belga, acquistato a parametro zero in estate alla conclusione della sua esperienza col Liverpool. A Marassi il centravanti di scorta, quello che nei piani di Maldini e Massara avrebbe dovuto dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic, non ci sarà.

Noie muscolari per Origi, salta Sampdoria-Milan

Tutta colpa di un affaticamento alla coscia sinistra emerso nella serata di ieri. Origi dovrà star fermo per qualche giorno, saltando dunque la trasferta genovese. Una disdetta per il tecnico rossonero, che avrebbe voluto fare turnover in considerazione anche del prossimo impegno ravvicinato in Champions League, ma anche e soprattutto per i tifosi, visti i cronici problemi di Origi che da quando è arrivato s’è visto col contagocce. Il sostituto di Ibrahimovic, di fatto, è diventato a sua volta un calciatore…da sostituire spesso e volentieri.

Origi di nuovo ko, si scatena la rabbia dei milanisti

I fan rossoneri sono inviperiti: “Origi è un pacco bello e buono, di nuovo fermo per infortunio, i famosi acquisti del duo Maldini-Massara“. Oppure: “Ecco perché non giocava mai al Liverpool“. E ancora: “Affaticamento sì, ora ritorna come minimo dopo il mondiale…del 2026”. Alcuni non riescono a contenersi: “Bidone vero, perchè non lo si dice chiaramente? Altro che “acquisto sottovalutato”, è un rottame”. E ancora: “È più fragile di un grissino, ad oggi acquisto fallimentare, va detto”.

Milan, con la Samp spazio ai ‘soliti’ Leao e Giroud

Gioco forza, a Marassi dovranno scendere in campo i ‘soliti due’, Leao e Giroud. “Comunque è assurda la sfiga che abbiamo, gli unici due giocatori che dovrebbero riposare (Leao e Giroud) perché le stanno giocando tutte da metà agosto, hanno le rispettive riserve infortunate”, tuona un tifoso esasperato. Ma c’è chi suggerisce: “Con Origi rotto mi sembra chiaro che giochi titolare Diaz, altrimenti oltre a Leao non avrebbe un cambio in panchina neanche Giroud. Secondo tempo con Adli-CDK“. Mentre c’è chi si rivolge a Maldini: “L’anno prossimo abbiamo intenzione di comprare un attaccante giovane, forte e sano? Non ne posso più di sti casi umani”.