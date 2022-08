Milan, Pioli preoccupato in ottica Inter ma Ibrahimovic lo fa felice

29-08-2022 18:13

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista del prossimo match di campionato, col Milan che affronterà il Sassuolo domani in trasferta. Il tecnico rossonero però è molto più preoccupato in ottica derby: sabato 3 settembre infatti andrà in scena a San Siro la sfida contro l’Inter. I nerazzurri, salvo clamorose sorprese, non avranno a disposizione Lukaku, che già tante volte ha fatto male ai campioni d’Italia in carica. Anche il Diavolo però deve fronteggiare un problema.

Milan, guai in vista del derby

Ci sono cattive notizie da Milanello. Nulla di così grave ma per Pioli adesso c’è un problema col turnover in vista del match contro l’Inter. Già perché si soni fermati contemporaneamente sia Rebic che Origi, che avrebbero potuto far rifiatare Leao e Giroud nella partita di domani contro il Sassuolo. Il bollettino medico recita “problemi alla schiena” per il croato e “una lieve infiammazione” per l’ex Liverpool che non lo fa “essere al cento per cento”.

Milan, la probabile formazione col Sassuolo

Stefano Pioli dovrà comunque fare un po’ di turnover in ottica derby. Per quanto riguarda l’attacco, in avanti Saelemaekers prenderà il posto di Messias e dietro Giroud dovrebbe rivedersi Diaz. In mediana turno di riposo per Tonali e spazio a Pobega. Contro il Sassuolo ci sarà Florenzi sulla destra e centralmente c’è l’ipotesi di rivedere finalmente Kjaer in coppia con Tomori.

Milan, Ibrahimovic fa felice Stefano Pioli

Come riporta Sky Sport, c’è però una notizia che fa felice Stefano Pioli: quest’oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery Cottet per vedere come sta andando la riabilitazione dopo l’intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il controllo, a tre mesi dall’intervento chirurgico, è andato bene e il campione svedese dovrebbe tornare nel 2023.