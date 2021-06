Eriksen, il toccante abbraccio con i compagni di Nazionale

A una settimana dal dramma che lo ha colpito durante la partita contro la Finlandia, Christian Eriksen è tornato a casa. Al centrocampista dell’Inter e della Danimarca è stato impiantato un defibrillatore cardiaco: ora, dopo un doveroso e lungo periodo di riposo, l’interrogativo riguarda la sua carriera agonistica, che potrebbe anche essersi conclusa nel pomeriggio di sabato 12 giugno e che comunque difficilmente potrà proseguire in Serie A.

L’Inter ha rivolto al proprio giocatore, così importante nella marcia tenuta nel girone di ritorno dalla squadra che Antonio Conte ha portato alla conquista dello scudetto, una toccante lettera per esprimere la propria vicinanza.

Tutto il mondo del calcio e dello sport in generale, da ogni latitudine, si è subito stretta addosso a Christian Eriksen dopo l’arresto cardiaco subito sul prato del Parken di Copenaghen, ma è chiaro che i messaggi più graditi per Christian siano stati quelli della propria squadra di club e della Danimarca.

Così, in attesa di ringraziare l’Inter, Eriksen non ha mancato l’occasione di ricambiare i compagni di Nazionale attraverso una visita a sorpresa nel ritiro di Helsingor, dove la squadra del ct Hjulmand sta preparando la delicatissima partita contro la Russia in programma lunedì 21 alle 21, in cui Kjaer e compagni si giocheranno le residue speranze di qualificazione agli ottavi dopo aver perso le prime due partite contro Finlandia e Belgio.

La visita di Eriksen è stata intanto una sorpresa graditissima per i giocatori della Danimarca, che ha fatto tappa ad Helsingor prima di tornare nella propria casa di Odense.

“È stato fantastico vederlo con i nostri occhi e non attraverso uno schermo. È stato bello parlare con lui e abbracciarlo e vedere che lui e la sua famiglia stanno bene” ha commentato l’attaccante del Bologna Andreas Skov Olsen.

Questo invece le parole dell’ex Fiorentina Christian Norgaard: “Quando l’abbiamo visto abbiamo interrotto l’allenamento. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. È stata una sensazione di amore e gioia. È stato bello vedere lui e la sua famiglia. Questo ci darà una grande spinta in vista della partita con la Russia”.

Per qualificarsi direttamente agli ottavi la Danimarca sarà costretta a battere la Russia e sperare che la Finlandia perda contro il Belgio.

OMNISPORT | 19-06-2021 14:08