Euro 2020, a Wembley in 60mila: il governo dà l'ok per semifinali e finale

Il calcio sta cercando di tornare al suo normale corso, soprattutto per quanto riguarda l’apporto dei tifosi. La conferma arriva dal governo britannico, in vista delle ultime tre sfide dell’Europeo in programma a Wembley.

È stato infatti comunicato che, sia per quanto riguarda le due semifinali (in programma il 6 e il 7 luglio) che la finale (programmata per l’11 luglio), lo stadio londinese potrà ospitare un massimo di 60.000 persone.

Una crescita notevole rispetto all’inizio della manifestazione, in linea con la volontà di accogliere sempre più persone allo stadio pur rispettando ogni norma per prevenire l’emergenza legata al Coronavirus.

Un segnale importante, che riavvicina il calcio ad una componente senza la quale non può essere lo stesso sport ovvero i tifosi.

OMNISPORT | 22-06-2021 16:09