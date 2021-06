Euro 2020: chiesta la riduzione del numero di spettatori a Wembley

Ridurre gli spettatori nello stadio di Wembley nelle ultime partite di Euro 2020. Lo ha chiesto il ministro tedesco dell’Interno e dello Sport Horst Seehofer, che – secondo quanto riferito dai media tedeschi – ha invitato il governo del Regno Unito e l’Uefa a limitare gli ingressi. “Penso che sia irresponsabile che decine di migliaia di persone si riuniscano in una piccola area in paesi che sono considerati aree in cui circola la variante delta altamente contagiosa del coronavirus”, ha detto Seehofer.

OMNISPORT | 29-06-2021 13:39