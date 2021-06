Euro 2020, Finlandia-Belgio: le probabili formazioni

Il Belgio è già sicuro degli ottavi ma vuole il primo posto nel gruppo B, dall’altra parte invece la Finlandia è a caccia di una vittoria che le darebbe una qualificazione storica (a patto che la Russia non faccia un risultato migliore contro la Danimarca).

Finlandia in campo con il 3-5-2: confermati Hradecky in porta, Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy in difesa. A centrocampo Raitala e Uronen sulle fasce, con Sparv, Lod e Kamara in mezzo. In attacco la solita coppia composta da Pukki e Pohjanpalo.

Nel Belgio sempre titolare Romelu Lukaku con Kevin De Bruyne e Eden Hazard giocheranno alle sue spalle. Meunier e Ferreira Carrasco esterni, Doku e Witsel dal 1′ in mezzo. Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen saranno i difensori. In porta ovviamente Courtois.

PROBABILI FORMAZIONI

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Doku, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E.Hazard; Lukaku.

OMNISPORT | 21-06-2021 13:49