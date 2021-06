Euro 2020, Finlandia-Russia: le probabili formazioni

La sida della Gazprom Arena di oggi pomeriggio tra Finlandia e Russia è già molto importante per entrambe le formazioni. Da una parte la Finlandia, in caso di vittoria, cerca di ipotecare il passaggio agli ottavi, dall’altra la Russia, non può permettersi un altro ko e rischiare di salutare anzitempo la manifestazione.

la Nazionale finnica allenata dal c.t. Markku Kanerva dovrebbe schierarsi in campo a San Pietroburgo con un modulo 3-5-2 con cui cullare l’impresa del bis dopo la Danimarca. La formazione di oggi non si disconterà molto da quella mandata in campo sabato all’esordio contro la Danimarca. Hradecky tra i pali dopo il rigore parato sabato; davanti a lui la difesa a tre che dovrebbe essere formata da O’Shaughnessy, Arajuuri e Toivio; folto reparto a cinque invece a centrocampo con la coppia d’attacco potrebbe essere formata dal bomber delle qualificazioni Pukki e da Pohjanpalo al suo fianco.

Nella Russia Cercesov andrà col 4-2-3-1: Fernandes e Karavaev sulle fasce, Miranchuk centrale sulla trequarti assistito da Cheryshev e Golovin alle spalle dell’unica punta Dzyuba. A quest’ultimo il compito di scardinare la difesa avversaria, dopo che la Russia è rimasta a secco all’esordio contro il Belgio.

PROBABILI FORMAZIONI

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo. All. Kanerva.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba. All. Cercesov

