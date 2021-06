Euro 2020, Garics: "L'Austria giovane, ma esperta"

Si avvicinano gli ottavi di finale di Euro 2020.

L’Italia di Mancini, qualificata al primo posto del Gruppo A incontrerà sabato sera l’Austria di mister Marco Foda, qualifcata al seondo posto del Girone C alle spalle dell’Olanda. A dire la sua in merito al match di Wembley tra azzurri e austriaci è Gyorgy Garics.

L’ex terzino del Bologna, ha parlato a Sky Sport della sfida fra la sua Austria e l’Italia negli ottavi di finale dell’Europeo: “La squadra è abbastanza giovane, ma con parecchia esperienza all’estero visto che quasi tutti giocano in Germania. Passare la fase a gironi è già aver fatto la storia e ora non ha più nulla da perdere. Penso che possa mettere in difficoltà grazie al collettivo più che alle individualità come Alaba e Arnautovic. Non c’è mai stato un singolo giocatore che ha fatto la differenza in Nazionale. – continua Garics – La stella è Alaba, ma gioca in un ruolo dove è difficile poter fare la differenza o portare alla vittoria la squadra. Centrale o terzino? Secondo me meglio nel secondo ruolo, lì riesce a esprimere al massimo le sue doti”.

