Euro 2020, Inghilterra: Alexander-Arnold a rischio forfait

Non arrivano buone notizie in casa Inghilterra dopo la partita amichevole disputata ieri sera al Riverside Stadium di Middlesbrough dove i Leoni inglesi ospitavano l’Austria.

Salgono le preoccupazioni per mister Gareth Southgate in vista dell’esordio a Euro 2020 fissato per domenica 13 Giugno contro la Croazia. Il CT inglese infatti rischia già di dover fare a meno di un pezzo da novanta della sua rosa.

L’Europeo del nazionale inglese Trent Alexander-Arnold rischia di essere già terminato a causa dell’infortunio subito nel corso dell’amichevole di ieri sera contro l’Austria. Il terzino del Liverpool ha subito un infortunio muscolare negli ultimi minuti della partita di Middlesbrough, vinta di misura dai Tre Leoni grazie alla rete di Bukayo Saka al 56′.

“Non è una situazione positiva, Trent è dovuto uscire dal campo perché il dolore era troppo – le parole del ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate -. Valuteremo le sue condizioni nelle prossime 24/48 ore. Sembra un infortunio al polpaccio, la cui gravità resta ancora da capire. Spero solo che non sia troppo serio”. Alexander-Arnold è uno dei quattro terzini destri convocati da Southgate, che però non ha voluto anticipare chi potrebbe essere il suo eventuale sostituto.

OMNISPORT | 03-06-2021 11:32