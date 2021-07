Euro 2020: Inghilterra in semifinale, Kane travolge l'Ucraina

L’Inghilterra schianta per 4-0 l‘Ucraina e si qualifica in semifinale di Euro 2020, confermando il suo ruolo di favorita numero uno alla vittoria finale degli Europei. La squadra di Southgate all’Olimpico di Roma travolge con un poker la formazione di Shevchenko, grazie alla doppietta di Kane e alle reti di Maguire e Henderson.

Mercoledì in casa a Wembley la Nazionale dei Tre Leoni, che non ha ancora subito reti, affronterà la Danimarca, che nel tardo pomeriggio ha battuto per 2-1 la Repubblica Ceca.

LA GARA

Partenza fulminante dell’Inghilterra: al 4′ la Nazionale dei Tre Leoni è già in vantaggio grazie a Kane, innescato splendidamente dal sempre più decisivo Sterling. Il gol a freddo disorienta l’Ucraina, che si era preparata ad una gara d’attesa e invece deve ora sbilanciarsi.

La squadra di Shevchenko crea però molto poco. Nel finale di tempo Kryvtsov è costretto ad uscire per infortunio e l’ex attaccante del Milan ne approfitta per ridisporre i suoi con un 4-3-3.

Tutto inutile, ad inizio ripresa nuovo gol lampo dell’Inghilterra: al 47′ sugli sviluppi di una punizione battuta da Shaw, Maguire di testa raddoppia. Il secondo gol frantuma la fiducia dell’Ucraina che viene travolta: al 51′ Kane firma la sua doppietta personale, colpo di testa su assist di Shaw, al 63′ c’è il poker di Henderson, tutto solo in area sugli sviluppi di un corner.

Non c’è più partita, l’Ucraina va a caccia del gol della bandiera nel finale senza successo. Al triplice fischio tripudio inglese: la Final Four di Wembley è raggiunta, ora la squadra di Southgate potrà contare sulla spinta dei suoi 60mila tifosi, già decisivi nel match contro la Germania.

OMNISPORT | 03-07-2021 22:52