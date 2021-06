Euro 2020: Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera. Mancini punterà sul 4-3-3 con Insigne, Immobile e Berardi confermati in avanti, mentre a centrocampo c’è ancora Locatelli invece di Verratti, sulla fascia destra difensiva Di Lorenzo, e non Toloi, sostituisce l’infortunato Florenzi. Petkovic schiera Seferovic come prima punta, supportato da Embolo e Shaqiri. In porta Sommer, che alla vigilia era in dubbio.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

OMNISPORT | 16-06-2021 20:22