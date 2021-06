Euro 2020, Italia-Svizzera: le probabili formazioni

Tutto pronto per Italia-Svizzera, gara valida per la seconda giornata del gruppo A. La Nazioinale, dopo aver vinto la partita d’esordio con la Turchia, punta al secondo successo per chiudere il discorso qualificazione.

Unica novità nell’undici azzurro dovrebbe essere la presenza di Toloi al posto di Florenzi. In attacco, confermato Immobile. In casa degli svizzeri, attenzione a Shaqiri e Seferovic, nomi noti al calcio italiano.

Appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico. L’Italia non perde con la Svizzera da 14 gare consecutive (l’ultimo passo falso nel lontano 1982).

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Zakaria (Freuler), Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. All: Petkovic.

OMNISPORT | 16-06-2021 08:44