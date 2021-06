Euro 2020: la Svizzera è arrivata in Italia

Inizia oggi la tappa italiana di Euro 2020 della Svizzera in vista del secondo match contro l’Italia in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma. I rossocrociati guidati dall’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic, dopo aver giocato e pareggiato col Galles per 1-1 ieri a Baku, sono arrivati nella Capitale e svolgeranno una prima sgambata nel pomeriggio presso l’impianto sportivo Tre Fontane. Per domattina è prevista una nuova seduta di allenamento.

OMNISPORT | 13-06-2021 13:23