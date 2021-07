Euro 2020, la top 11 dell'UEFA: presenti cinque italiani

L’UEFA ha ufficialmente diffuso la Top XI di Euro 2020, la formazione ideale della manifestazione votata dal pool di esperti – tra i quali anche Fabio Capello ed Esteban Cambiasso. Ovviamente c’è tanta Italia, con ben cinque giocatori presenti.

Il portiere è chiaramente l’MVP, Gianluigi Donnarumma, decisivo con le sue parate in finale. Anche in difesa davanti a lui ci sono due italiani: sulla sinistra Leonardo Spinazzola, che ha visto il suo Europeo finire contro il Belgio, e al centro Leonardo Bonucci, in goal in finale.

Completano la linea due finalisti: sulla destra Kyle Walker e al centro Harry Maguire, colonne dell’Inghilterra di Gareth Southgate.

Qualità al potere a centrocampo, con Jorginho che trova posto in mediana ed è il quarto ‘azzurro’. Insieme a lui due semifinalisti: Pedri della Spagna, classe 2002, e Pierre Højbjerg del Tottenham.

Tridente offensivo guidato da Romelu Lukaku, eliminato ai quarti di finale con il Belgio, con ai suoi lati Federico Chiesa, quinto italiano, e Raheem Sterling, trascinatore e miglior marcatore dell’Inghilterra.

Tante le esclusioni eccellenti, come quella di Giorgio Chiellini, capitano degli azzurri campioni, o quelle di Patrik Schick e Cristiano Ronaldo, capocannonieri della manifestazione con cinque goal a testa.

