Euro 2020: l'esperienza di mister Petkovic al servizio della Svizzera

La Svizzera di Euro 2020 è guidata dal condottiero Petkovic, che ha ben figurato nella Lazio vincendo anche una Coppa Italia e ha molta esperienza. Il ct cercherà di centrare gli ottavi di finale, che costituisce il miglior piazzamento nella storia della Svizzera, ed è stato centrato agli Europei 2016.

In alcune zone del campo, il Commissario Tecnico ha diverse alternative ed i giocatori più rappresentativi sono Remo Freuler, in forza all’Atalanta tritatutto di Gasperini, Shaqiri del Liverpool, ex giocatore dell’Inter e Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, il vero cervello della squadra.

Bilancio Gruppo D: P8 V5 P2 S1 GF19 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Cédric Itten (3)

Miglior piazzamento UEFA EURO: ottavi di finale (2016)

UEFA EURO 2016: ottavi di finale, perso 5-4 ai rigori con la Polonia dopo l’1-1 finale

Commissario tecnico: Vladimir Petković

Nato a Sarajevo, Petković si è trasferito in Svizzera nel 1997 ed è Ct della nazionale dal 2014. Gli svizzeri non falliscono la qualificazione a una fase finale da allora.

Giocatore chiave: Granit Xhaka

Giocatore roccioso con un’ottima visione di gioco, Xhaka è il collante di questa Svizzera. A marzo 2019, gli svizzeri vincevano 3-0 contro la Danimarca al momento della sua sostituzione; la partita poi è finita 3-3.

Osservato speciale: Breel Embolo

L’attaccante si sta rilanciando al Mönchengladbach dopo aver superato una serie di infortuni. Potente, duttile e veloce, il 23enne è imprevedibile col pallone tra i piedi.

Lo sapevi?

La Svizzera ha sempre superato la fase a gironi con Petković in panchina ma non ha mai vinto una partita a eliminazione diretta: nei Mondiali del 2014 e 2018, a EURO 2016 e in UEFA Nations League.

Calendario Euro 2020:

12-06 ore 15.00 Galles-Svizzera; 16-6 ore 21.00 Svizzera-Italia; 20-06 ore 18.00 Turchia-Svizzera

OMNISPORT | 31-05-2021 11:55