Euro 2020: l'Inghilterra punta a vincere per la prima volta

La Nazionale dei Tre Leoni, rimane una tra le favorite per il titolo finale. Per ciò che concerne la partecipazione ai campionati europei, il miglior piazzamento ottenuto dalla Nazionale inglese è la terza posizione raggiunta nel 1968 e 1996 (in quest’ultima edizione l’Inghilterra era paese ospitante e giunse a pari merito con la Francia).

Una curiosità per gli amanti delle statistiche è rappresentata dal fatto che l’Inghilterra sia l’unica nazionale di calcio, tra quelle ad essere riuscite a laurearsi campioni del mondo, a non aver mai vinto un campionato europeo.

Bilancio Gruppo A: G8 V7 P0 S1 GF37 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Harry Kane (12)

Miglior piazzamento UEFA EURO: terzo posto (1968)

UEFA EURO 2016: ottavi di finale, sconfitta 2-1 dall’Islanda

Commissario tecnico: Gareth Southgate

Ricordato prevalentemente per l’errore dal dischetto nella semifinale di EURO ’96, è stato scelto come Ct della nazionale inglese e ne ha risollevato le sorti. Già c.t. dell’under-21, nell’autunno 2016, dopo le dimissioni di Allardyce, Southgate fu promosso provvisoriamente come responsabile tecnico della nazionale maggiore ma in seguito il suo contratto fu esteso per quattro anni.

Giocatore chiave: Harry Kane

Capitano e attaccante spietato, Kane rimane uno dei punti fermi nei piani di Southgate nonostante l’esplosione di diversi giovani talenti. Con lui, a comporre il reparto avanzato dei Tre Leoni ci sono anche Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Dominic Calvert Lewin e Tammy Abraham.

Osservato speciale: Jadon Sancho

Forse, l’Inghilterra non vedeva un giocatore così maturo per la sua età dai tempi di Wayne Rooney. Nel frattempo, Sancho continua a crescere al Dormund.

Lo sapevi?

Fino alla sconfitta dello scorso ottobre contro la Repubblica Ceca, l’Inghilterra non perdeva da 43 partite di qualificazione.

Calendario Euro2020:

13-06 ore 15.00 Inghilterra-Croazia; 18-06 ore 21.00 Inghilterra-Scozia; 22-6 ore 21.00 Rep.Ceca-Inghilterra

OMNISPORT | 31-05-2021 12:46