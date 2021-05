Euro 2020: l'occasione d'oro per l'Italia di Mancini

L’Italia è chiamata a far dimenticare le delusioni legate alla mancata qualificazione al mondiale Russia 2018. Inoltre, Euro 2020 è un’occasione importante per i tanti giovani che verranno lanciati in questa competizione internazionale in modo che possano fare esperienza e che ciò costituisca una base per futuri successi della nostra nazionale (esattamente come capitò con l’Under21 dei vari Pirlo, Gattuso, Zambrotta).

Alla luce dei risultati fin qui ottenuti dal Ct Mancini, la compagine azzurra se la può giocare a testa alta con tutte (tra cui le blasonate Francia, Belgio, Spagna e Germania): il girone non è assolutamente proibitivo e quindi l’Italia, passando il turno, può ambire ai quarti o alle semifinali del torneo.

Bilancio Gruppo J: P10 V10 P0 S0 GF37 GS4

Miglior marcatore delle qualificazioni: Andrea Belotti (5)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1968)

UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta con la Germania ai rigori

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma dalle fortune altalenanti in maglia azzurra, Mancini non vede l’ora di lasciare il segno da allenatore della nazionale dopo aver vinto trofei a livello di club in Italia, Inghilterra e Turchia.

Giocatore chiave: Marco Verratti

Come il suo allenatore, il centrocampista azzurro non è ancora riuscito ad esprimersi in azzurro come col club. Il calcio basato sul possesso di Mancini, tuttavia, sembra perfetto per le caratteristiche del calciatore del PSG, infortunio permettendo.

Osservato speciale: Gianluigi Donnarumma

Ad appena 21 anni, Donnarumma è già un portiere veterano essendo titolare della prima squadra da molti anni. Dopo l’addio di Gianluigi Buffon, indossare quei guantoni pesanti tocca a lui.

Lo sapevi?

Le qualificazioni dell’Italia si sono concluse con un 9-1 contro l’Armenia a Palermo, undicesima vittoria consecutiva (record) nonché decima in un anno solare (altro record). Per un gol, gli azzurri non hanno eguagliato la loro vittoria più ampia di sempre, 9-0 contro gli Stati Uniti nel 1948.

Calendario Euro 2020

11-06 ore 21.00 Italia-Turchia; 16-06 ore 21.00 Italia-Svizzera; 20-06 ore 18.00 Italia-Galles

OMNISPORT | 31-05-2021 11:54