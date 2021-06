Euro 2020, Macedonia del Nord-Olanda: le probabili formazioni

Anche il girone C degli Europei di calcio 2021 giunge quest’oggi al termine, e tra le sfide in programma troviamo quella tra Macedonia e Olanda, in cui gli oranje cercheranno di chiudere a punteggio pieno il raggruppamento, mentre per Goran Pandev potrebbe trattarsi dell’ultima partita della carriera.

Macedonia del Nord in ansia per Pandev: l’attaccante del Genoa, simbolo indiscusso di questa nazionale, ha stretto i denti contro l’Ucraina giovedì scorso dopo aver ravvisato un problema muscolare nel riscaldamento. Conoscendolo, però, sarà difficile che rinunci a giocare una sfida comunque importante, sia per lui – prossimo al ritiro – che per la sua nazionale.

Olanda invece con il dubbio Blind, che potrebbe rifiatare facendo posto al giovane Aké. Possibile anche la presenza di Gravenberch a centrocampo, con l’obiettivo di preservare il diffidato De Roon. Gli altri cambi di De Boer potrebbero riguardare l’inserimento di Luuk De Jong in attacco al posto di Weghorst e Van Aanholt in sostituzione di Wijndal sull’out sinistro di difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Ademi, Alioski, Bardi, Spirovski; Pandev, Elmas.

OLANDA (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Aké, Van Aanholt; F. de Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, L. De Jong.

OMNISPORT | 21-06-2021 09:44