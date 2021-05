Euro 2020: Modric e Brozovic sono i fari della Croazia

Potrebbe esserci tanta ‘Italia’ nella lista dei convocati della Croazia per gli Europei 2021 diramata dal ct Dalic prima dell’inizio della competizione continentale itinerante.

Sono infatti stati ben 5 i calciatori che militavano in Serie A chiamati nell’ultimo giro di incontri validi per le qualificazioni Mondiali. Sicuramente il calciatore più importante che sarà certamente tr i convocati della Croazia giocando in Italia è Marcelo Brozovic, faro del centrocampo dell’Inter di Conte. Mentre la stella assoluta dei biancorossi sarà Modric, perno del Real Madrid

Bilancio Gruppo E: G8 V5 P2 S1 GF17 GS7

Capocannoniere nelle qualificazioni: Bruno Petković (4)

Miglior piazzamento a UEFA EURO: quarti di finale (1996, 2008)

UEFA EURO 2016: ottavi, sconfitta 1-0 dts contro il Portogallo

Commissario tecnico: Zlatko Dalić

Ex centrocampista che non ha mai rappresentato il suo paese, Dalì ha preso il posto di Ante Čačić nel 2017 e ha guidato la squadra fino alla finale della Coppa del Mondo FIFA 2018.

Giocatore chiave: Luka Modrić

Il Pallone d’Oro 2018 intravede il record di presenze in nazionale di Darijo Srna (134) ed è il capitano della sua squadra, che guida con visione di gioco, energia e precisione nei passaggi.

Osservato speciale: Josip Brekalo

Prototipo del calciatore moderno, dotato di velocità e tecnica, l’esterno del Wolfsburg sta brillando sotto la guida di Zlatko Dalić. A ottobre 2020 ha segnato in amichevole contro la Svizzera e poi ha confezionato assist nelle sfide di UEFA Nations League contro Francia e Svezia.

Lo sapevi?

La Croazia ha scalato 122 posizioni nella classifica FIFA dal 125 ° al terzo posto tra il 1994 e il 1999.

Calendario Euro 2020

13-6 ore 15.00 Inghilterra- Croazia; 18-6 ore 18.00 Croazia-Rep. Ceca; 22-6 ore 21.00 Croazia-Scozia

OMNISPORT | 31-05-2021 12:00