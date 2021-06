Euro 2020, Spagna: Koke infastidito dalle polemiche attorno a Morata

È uno di quelli che ci ha provato con più insistenza ma alla fine anche Koke ha dovuto accontentarsi di un deludente pari a reti bianche con la Svezia.

Certamente il centrocampista dell’Atletico Madrid, come tuti i suoi compagni d’altra parte, non si aspettava un esordio del genere a Euro 2020, competizione che comunque resta lunga e che in seguito, visti anche i recenti problemi legati al Covid-19, potrebbe vedere le Furie Rosse salire di colpi.

Nell’attesa però di ammirare una Spagna più cinica, a Koke non rimane che l’amaro in bocca per un risultato al di sotto delle aspettative, sensazione che si accompagna al crescente fastidio per le discussioni sorte attorno ad Alvaro Morata.

“Abbiamo fatto girare bene il pallone, trovato spazi dove non c’erano e l’unica cosa che ci è mancata è il gol. Abbiamo creato tante occasioni. Potevamo partire sicuramente meglio, c’è un po’ di discussione attorno a questa squadra e attorno ad Alvaro” ha dichiarato ai canali ufficiali UEFA lo spagnolo.

OMNISPORT | 14-06-2021 23:52