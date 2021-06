Euro 2020, Valdano: "La migliore è l'Italia. Spagna senza calciatori top"

“La Spagna non ha giocatori di categoria superiore e questo si nota in un campionato così, la squadra ha giocato con meno convinzione e profondità e Rodri non è stato particolarmente bravo nel contenimento”. Così l’ex attaccante argentino Jorge Valdano ha criticato le Furie Rosse dopo il loro secondo pareggio, con la Polonia, nel girone di Euro 2020. “Anche Francia e Inghilterra stanno avendo problemi a segnare. La miglior squadra? L’Italia”, ha aggiunto Valdano.

OMNISPORT | 20-06-2021 13:51